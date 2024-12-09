08.12.2024, 11:21 51326
Акимат СКО отменил подсветку телевышек за 200 млн тенге
В акимате объяснили решение общественным резонансом
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Петропавловск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области отменил подсветку двух вышек в Петропавловске за 200 млн тенге, объяснив решение общественным резонансом, сообщает "Петропавловск.news".
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил, что инициатива акимата города вызвала вопросы у журналистов, что впоследствии создало резонанс в обществе.
Конкурс на оформление телевышек на сумму 200 млн тенге не состоится. Инициатива была отменена, как только она поступила в областной акимат", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.
Световое оформление должно было преобразить две вышки города: старейшую телевышку на улице Брусиловского и вышку "Казахтелекома" на улице Букетова. На установку светодиодного оборудования и обслуживание предполагалось выделить 229,5 млн тенге из бюджета, распределив расходы на 2024 и 2025 годы.
Однако после бурной реакции СМИ и общественности, а также напоминания о неотложных проблемах региона, таких как восстановление после паводков и ремонт инфраструктуры, проект, требовавший выделения средств из бюджета, был аннулирован.
Решение об отмене конкурса позволит перенаправить средства на более важные задачи.
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09.12.2024, 12:10 6676
В Казахстане количество внутренних туристов достигло шести миллионов человек
Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за девять месяцев 2024 года количество внутренних туристов увеличилось на 562 тысячи, достигнув отметки 6 млн человек, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек, что почти вдвое больше показателей аналогичного периода 2023 года. Из них 969 тысяч иностранных туристов остановились в местах размещения. Данные показатели свидетельствуют об эффективности принимаемых мер и возрастающем интересе к Казахстану как к туристскому направлению", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что экономические показатели отрасли также показывают существенный рост.
Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 млрд тенге. Количество объектов размещения увеличилось на 306 единицы, до 4315, а их вместимость возросла на 18 тысяч койко-мест, достигнув 226 тысяч. Это позволяет Казахстану значительно повысить готовность к приему как внутренних, так и международных туристов", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что инвестиции в туристическую отрасль продолжают стремительно расти.
За 10 месяцев 2024 года их объем увеличился на 33,6%, составив 668,1 миллиарда тенге. Среди ключевых проектов - "Туристский район Астаны" с предварительной стоимостью 194 миллиарда тенге, который создаст около 2 тысяч рабочих мест и будет генерировать 10 миллиардов тенге налоговых отчислений ежегодно после выхода на полную мощность. Завершение проекта запланировано на 2026 год", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что поток посетителей из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан вырос на 50%.
09.12.2024, 08:29 11946
На окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Полата
Фото: МВД РК
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Талгар. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Вблизи города Талгара было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств. На данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено.
Семья погибшего Ш. Полат все время находилась под охраной полицейских. За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано. Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23.30 и уехал на личном автотранспорте. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в полиции.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
08.12.2024, 09:42 55061
В Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря в столичном парке "Жеруйык" состоялась традиционная церемония возложения венков к памятнику генералу И.В.Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам, приуроченная к событиям 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в масштабное контрнаступление и отбросили врага от Москвы, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В церемонии приняли участие посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, дипломаты посольства и члены их семей, сотрудники "Русского дома" в Астане, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве, представители Минобороны Республики Казахстан, посольств дружественных стран, патриотической общественности, включая молодежные подразделения организаций российских соотечественников из всех казахстанских регионов.
Говоря о значении победы в битве под Москвой, посол Алексей Бородавкин отметил:
Эта веха в истории Великой Отечественной войны - победа под Москвой - показала, что вермахт, который захватил всю Европу, не является непобедимым, что ему можно наносить поражения и что Красная армия в конечном итоге разгромит захватчиков. И хотя впереди было еще три с половиной года войны, был Сталинград, Курская дуга, освобождение Киева, Минска, Восточной Европы, взятие Берлина, но победа под Москвой стала прологом большой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне".
Он также подчеркнул вклад народа Казахстана в оборону Москвы и общую Победу в Великой Отечественной войне:
Мы благодарны казахскому народу за вклад, который он внес в эту Победу, за панфиловскую дивизию, которая встала на защиту Москвы, за еще две дивизии, которые прибыли из Казахстана и героически дрались под Москвой, за тот вклад, который Советский Казахстан внес в Победу всего советского народа над фашизмом".
Атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане Эдуард Белашев отметил:
Сегодня сотрудники посольства России, представители Министерства обороны РК, ветеранских организаций и объединений соотечественников, а также неравнодушные граждане приняли участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, командиру знаменитой панфиловской дивизии, сформированной из личного состава, набранного в Казахской ССР, и совершившей беспримерный подвиг в ходе обороны Москвы. Сегодня мы возложили цветы в ознаменование 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, которое стало одной из величайших страниц в истории нашей совместной победы над фашистской Германией".
Напомним, 16 ноября 1941 года 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг. В этот день бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около двадцати немецких танков и остановили наступление фашистов. Битва под Москвой стала одним из решающих сражений первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы Советского Союза, но потерпел неудачу.
07.12.2024, 12:58 85241
Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома № 70, расположенного по улице Толегена Тажибаева в Турксибском районе Алматы, сообщили, что из их кранов с начала отопительного сегодня течет ржавая горячая вода.
По словам жильцов, со своей проблемой они обращались в КСК, после продувки труб вода некоторое время была чистой, но спустя неделю опять пошла ржавая.
Они рассказали, что на котельной в этом году часто отключают свет. На момент отключения в квартирах нет горячей воды и отопления, а после запуска системы опять идет ржавая вода.
Приходя с работы вечером, жители спускают по 30 минут горячую воду, чтобы принять душ и помыть посуду. Безопасно ли вообще мыть посуду такой водой??? Кто будет делать перерасчет за то, что жители спускают столько воды, а ведь оплата за нее сейчас немаленькая!" - возмутились местные жители.
Они просят акимат обратить внимание на данную проблему, вызвать СЭС и провести анализы воды.
Впереди холода и постоянное отключение горячей воды и отопления могут вызвать негативные последствия", - обеспокоены люди.
06.12.2024, 19:56 114131
Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы.
Представители международных банков и организаций обсудили на панельной сессии, как повлияет на международную торговлю в ЦА формирование новых коридоров, что сдерживает развитие перевозок, и как могут правительства стран региона и МБР сотрудничать, чтобы устранить эти проблемы.
По словам старшего экономиста Азиатского банка развития Романа Могилевского, транзит между Китаем и Европой очень важен. Но еще важнее транспортные потоки, завязанные на страны центрально-азиатского региона, их экспорт, импорт и наземный транзит.
Этот коридор имеет стратегическое значение для стран и регионов", - подчеркнул спикер.
Для европейского транзита есть разные опции, есть морской транзитный путь между Китаем и Европой. Есть Северный путь, который проходит через Китай и Казахстан, Россию и Белоруссию в Европу. И если с ним что-то случится, то единственной альтернативой является Транскаспийский маршрут, поэтому он имеет политическое и стратегическое значение. По нему перевозки довольно дорогие, и вообще он по деньгам неконкурентоспособен", - отметил спикер.
Причины, по его мнению, в том, что грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает.
Для того, чтобы решить эти проблемы, требуются большие инфраструктурные вложения, и еще больше требуется вложений в налаживание логистики, в "мягкую" инфраструктуру, о которой уже шла речь", - заявил Могилевский.
Он подчеркнул, что внутрирегиональная торговля пока невелика, но она растет, и в ней мало энергетических компонентов.
В отличие от торговли с остальным миром, она более предпочтительна для стран региона", - отметил спикер.
Одна из самых серьезных проблем, по мнению участников дискуссии - пробки на границах.
Наш мониторинг показывает, что на границах по-прежнему наблюдаются скопления автотранспортных средств, что приводит к увеличению сроков доставки", - заявил на конференции ЕАБР генеральный секретарь межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев.
Его поддержал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил он.
Он подчеркнул, что даже прекрасные дороги не сделают автомобильные перевозки и торговлю более эффективными, если приведут к перегруженным пограничным переходам.
Поэтому не менее важно, чтобы "жесткая" инфраструктура сочеталась с хорошей "мягкой" инфраструктурой, с процессами, правилами и услугами, которые поддерживают эффективный транспорт. Улучшения в этих областях на самом деле часто обеспечивают самую большую и быструю окупаемость инвестиций", - считает Захаренко.
Он также отметил важность цифровизации, особенно для трансграничных услуг.
Водители грузовиков по-прежнему вынуждены в некоторых случаях носить с собой до 50 бумажных документов. Теперь у нас также есть цифровые инструменты и CMR. Это глобальный стандарт цифровой электронной товарной транспортной накладной. Хорошим примером является то, что страны Центральной Азии в партнерстве с субъектами частного и государственного секторов, при поддержке международных организаций и партнеров по развитию, включая МЦП, лидируют в цифровизации торговли и транзита. Они продемонстрировали конкретный прогресс в цифровизации и ввели выделенные полосы для безопасного транспорта. Эти полосы позволяют таможенным органам оптимизировать транзитные потоки благодаря сильным механизмам управления рисками, выводя безопасность упрощения транзита на новый уровень. Это придает импульс торговле и развитию", - подчеркнул Захаренко.
Все спикеры отметили важность развития так называемой мягкой инфраструктуры.
В данном направлении у нас реализуются несколько проектов и инициатив. Вопросы связанности на Каспийском море, т.е. связанности портов также актуальны, поэтому мы на следующий год готовим соответствующий план", - рассказал Захаренко.
Он добавил, что совместная работа по модернизации инфраструктуры, внедрение новых технологий и упрощение процедур могут сделать перевозки в регионе успешными и более доступными.
Уверен, что с помощью совместных усилий мы сможем создать транспортную систему, которая будет способствовать развитию экономики и укреплению международного сообщества на долгие годы", - резюмировал спикер.
Напомним, в 2024 году ЕАБР опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией.
06.12.2024, 18:10 120261
В Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок в Атырау закрыли из-за угрозы распространения сибирской язвы, обратившись в отделение санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает портал "Мой город".
Признаки заболевания специалисты выявили при повторной боковой стороне взгляда - экспресс-тест подтверждения безопасности эпидемиологов. Однако окончательные результаты исследования были представлены в течение нескольких дней.
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий. Ранее специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили более 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Тогда они отобрали свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые на повторной стороне, были направлены в Национальный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Окончательные результаты исследования будут обнародованы в течение нескольких дней", - пояснили в ДСЭК.
По факту начато эпидемиологическое расследование.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. От болезни пали несколько коров. Также диагноз подтвердился у одного из работников убойного цеха. В школьных столовых города детей временно не будут кормить блюдами из говядина из-за риска заражения сибирской язвой.
06.12.2024, 13:57 131136
Проблемы водосбережения и транспортную связанность в ЦА обсудят участники конференции ЕАБР
Участники ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит конференция ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", передает корреспондент агентства.
Основное внимание в ходе конференции будет уделено анализу глобальных вызовов, с которыми сталкивается регион Центральной Азии и государства-члены ЕАБР. В фокусе внимания будут вопросы транспортной связанности региона, взаимодействия международных и региональных участников климатического процесса и масштабирования климатического финансирования", - сообщает пресс-служба банка.
Участники также ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов по подготовке и реализации инвестиционных проектов, совместному финансированию, оказанию технического содействия и аналитическим исследованиям.
В преддверии конференции председатель правления ЕАБР Николай Подгузов озвучил итоги работы банка в Центрально-Азиатском регионе в 2024 году, а также рассказал о дальнейших планах по инвестированию крупных проектов в ЦА.
ЕАБР также представил макроэкономический прогноз на 2025-2027 годы для шести стран-участников.
Кроме того на мероприятии был подписан кредитный договор между ЕАБР и ТОО "Евразийский логистический парк" об инвестиционной поддержке строительства индустриально-логистического комплекса класса А в Алматинской области. Сумма кредита составляет 16,6 млрд тенге.
Проект предусматривает строительство двух современных складских корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован наконец 2025 года. Общая стоимость проекта составит 22,1 млрд тенге.
Сегодня в первой половине дня состоялась сессия "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", на которой выступили представители ООН, ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других крупнейших финансовых организаций.
Спикеры обсудили взаимодействие в сфере финансирования водосберегающих технологий, борьбе с изменением климата и дефицита продовольствия.
Конференция призвана стать площадкой обсуждения актуальных вопросов регионального развития и обмена опытом деятельности международных организаций и международных финансовых институтов, работающих в Центральной Азии", - подчеркнули в ЕАБР.
05.12.2024, 18:51 172401
В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК
В республике проживает более 12 млн горожан
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Бюро национальной статистики, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября 20 243 981 человек, из них:
- горожане - 12 727 404;
- сельчане - 7 516 577.
За январь-октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли - 110 867 человек. Естественный прирост населения составил 198 443 человека.
За 10 месяцев число прибывших в Казахстан составило 22 955 человек, число выбывших- 11 259 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.
Самым густонаселенным городом Казахстана на 1 ноября является Алматы - 2 280 296 человек. Далее идут Туркестанская - 2 154 461 и Алматинская области - 1 554 695 человек. Астана и Шымкент замыкают топ-5 (1 511 807 и 1 249 581 соответственно).
Ранее сообщалось, что Казахстан в 2024 году достиг рекордного уровня демографической нагрузки за последние десять лет. В текущем году на 1 тысячу трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных - пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тысячу работающих приходилось 586 иждивенцев.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?