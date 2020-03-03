Акиму Павлодара объявлен выговор

Павлодар. 2 марта. Kazakhstan Today - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков объявил выговор руководителю областного управления энергетики и ЖКХ Мурату Абулкалыкову и акиму Павлодара Кайрату Нукенову, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области, Абылкаир Скаков остался недоволен работой госорганов по уборке снежной массы. Он объявил выговоры руководителю регионального управления энергетики и ЖКХ Мурату Абулкалыкову и акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

Мурату Абулкалыкову - за отсутствие достаточной аналитики для принятия правильных управленческих решений в сфере обеспечения объектов жизнедеятельности области, а Кайрату Нукенову - за недостаточную работу по санитарной очистке города и отсутствие координации в вопросах взаимодействия, в том числе между перевозчиками и населением", - уточнили в пресс-службе.

Также Абылкаир Скаков поставил перед акимами городов и районов задачу по модернизации сетей тепло-, электро- и водоснабжения, отметив, что этот показатель будет учтен при оценке работы руководителей на местах.





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