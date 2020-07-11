Алматинка родила дочь, находясь в очереди в ЦОНе

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Жительница Алматы родила девочку в ЦОНе Жетысуского района, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в ЦОНе Жетысуского района города Алматы женщина родила девочку. Она пришла в ЦОН со своей знакомой, чтобы прописаться на ее жилплощади. Получила талон по предварительной брони на 12.00. Через 10 минут у нее начались схватки. Увидев это, исполняющий обязанности руководителя ЦОНа Калмырза Сейтбеков сразу же повел ее в свой кабинет и положил на кушетку. Затем вызвал скорую помощь", - сообщил в Facebook управляющий директор госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

По его словам, когда подъехала скорая помощь, ехать в роддом уже не было времени. В 12.30 в кабинете исполняющего обязанности руководителя отдела родилась девочка. Жуманбай отметил, что это уже третий ребенок в семье.

Мы поздравляем новоиспеченных родителей с рождением дочери! Получить услугу молодая мама все-таки успела. Но призываем наших сограждан получать госуслуги онлайн, в том числе и оформление прописки", - добавил он.

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