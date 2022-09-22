Алматинские абоненты Beeline жалуются на проблемы с интернетом

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Алматинские абоненты мобильного оператора Beeline жалуются на проблемы с интернетом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Beeline работает со сбоями в мегаполисе, отмечают алматинцы.
Вдруг отключился интернет, причем сначала домашний, потом следом и мобильный. Очень неприятная ситуация в разгар рабочего дня!" - сообщила жительница Алматы.
В связи с этим в пресс-службе мобильного оператора прокомментировали ситуацию.
Эксперты компании "Beeline Казахстан" выяснили, что инцидент произошел из-за обрыва оптического кабеля на территории парка информационных технологий "Алатау". Кабель отвечал за работу сервиса в Алматы, Талдыкоргане и Кызылорде. Инженерам удалось выяснить причину неполадки, локализовать место обрыва и восстановить работу сервисов. Сейчас все работает в штатном режиме", - проинформировали в компании.
По данным пресс-службы, обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы в месте пролегания кабеля.
Это одна из самых частых причин падения связи. Подобные инциденты случаются, когда компания, проводящая землеройные работы, не запрашивает план подземных коммуникаций и работает вслепую", - добавили в Beeline.