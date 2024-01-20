Алматинский ботанический сад обратился с просьбой помочь кормушками для птиц

Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад

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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главный ботанический сад города Алматы - Главный ботанический сад города Алматы объявляет сбор кормушек для синичек и других мелких птиц.





Зима и начало весны - непростое время для мелких птиц, ведь они не приспособлены добывать корм в любых условиях, как голуби, вороны или сороки. Из-за морозов и нехватки корма до весны доживают от 1 до 3 мелких птиц из 10. Вот почему так важно размещать кормушки, которые помогут пернатым перенести зиму с минимальными потерями", - рассказали работники ботанического сада.





Все желающие могут принести кормушку с 20 января по 11 февраля и обменять на два входных билета в главный ботанический сад.





Специалисты обратили внимание на то, что кормушки для мелких птиц имеют специальную конструкцию, чтобы большие птицы и белки не могли к ней подобраться.





Подойдут только прочные деревянные или металлические конструкции (…) Кормушки из бутылок, банок и тетрапакетов не принимаем из-за недолговечности и засорения ими территории сада", - уточнили в ботаническом саду.





Прием кормушек осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00 на северном входном павильоне со стороны улицы Тимирязева.