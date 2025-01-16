Алматинский ботсад просит посетителей помочь с кормом для птиц

В Астане крещенские купания будут проходить в четырех купелях на реке Ишим, в Алматы и Алматинской области - в 15 храмах

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января 2025 года православные христиане будут отмечать Крещение. В связи с этим в городах пройдут крещенские купания.





Праздник Крещения также называется праздником Богоявления. Считается, что в этот день Бог явил себя миру в трех лицах: сын Иисус Христос, принявший крещение в реке Иордан, святой Дух, который снизошел на него в виде голубя и Бог Отец, который засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.





В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная литургия, по окончании которой состоится чин великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.





Стали известны места для крещенских купаний в Астане и Алматы.





В Астане крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 20.00 до 02.00 и 19 января с 08.00 до 23.00. Там подготовлены 4 купели.





В Алматы и Алматинской области желающие смогут совершить погружение в "иордань" - источник с освященной водой - в следующих храмах:





Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5)





18 января с 10.00 до 18.00





19 января с 09.00 до 18.00





Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)





С 11.00 18 января до 22.00 19 января





Казанский собор (ул. Халиуллина, 45а)





С 11.00 18 января до 15.00 19 января





Храм Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493)





С 22.00 18 января до 22.00 19 января





Храм Александра Невского (Параскевинский) (ул. Жансугурова, 500в)





19 января с 00.00 до 20.00





Крестовоздвиженский храм (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37б)





19 января с 01.00 до 22.00





Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)





19 января с 10.00 до 22.00





Покровско-Всехсвятский храм (ул. Юных пионеров, 85)





19 января с 00.00 до 21.00





Благовещенский храм (Алматинская область, поселок Алатау, ул. Ибрагимова, 13)





19 января с 00.00 до 22.00





Богородице-Рождественский храм (микрорайон Акжар, ул. Егинсу, 1б)





19 января с 12.00 до 18.00 (теплая купель)





Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыра, ул. Ажимуратова, 1)





19 января с 11.00 до 22.00





Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)





18 января с 10.00 до позднего вечера 21 января





Теплые раздевалки будут открыты 19 января с 02.00 до 21.00





Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)





19 января с 11.00 до 20.00





Храм в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Алматинская область, Талгарский район, пос. Панфилова, ул. Гагарина, 22)





19 января с 11.00 до 17.00





Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова, 13)





19 января с 05.00 до 22.00