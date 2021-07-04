Алматинский цирк вновь открыл двери для посетителей

Фото: из открытых источников

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Алматинский цирк вновь заработал после долгого перерыва, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Впервые после карантина Алматинский цирк открывает свои двери для любимых зрителей. В цирковой программе представлены уникальные номера и звезды Казахского государственного цирка", - сообщается на сайте цирка.

Пандемия ровно на полтора года оставила артистов без любимых зрителей, сообщает "Хабар 24"

Звёзды вышли на манеж с новой программой, посвященной 150-летию легендарного казахского борца и циркового артиста Кажымукана Мунайтпасова. Главное требование к зрителям – соблюдение социальной дистанции и масочного режима. При этом зал должен быть заполнен только на 30 процентов".

5 июля в честь Дня столицы Казгосцирк проведет благотворительное представление для детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских домов, интернатов, детей из малоимущих семей.

Творческий коллектив Алматинского цирка долго ждал этой встречи со своим зрителем, артисты цирка неустанно работали в онлайн- и офлайн-режимах. Мы с огромной радостью ждем в нашем цирке алматинцев и гостей южной столицы, всех-всех ценителей настоящего циркового искусства", - сообщил директор Казгосцирка Бакыт Бокебаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства