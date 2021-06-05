Алматинцев предупредили о ливневых дождях в горных районах

АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - Департамент чрезвычайных ситуаций города Алматы предупреждает жителей о ливневых дождях и сильном ветре в горных районах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 21.00 4 июня по 21.00 5 июня 2021года в Илейском Алатау ожидается местами ливневой дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы ветра - 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении ДЧС.

Кроме того, РГП "Казгидромет" объявило штормовые предупреждения в ряде регионов РК.

Так, 5 июня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области завтра местами сохраняется пыльная буря, утром и днем местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду.

Днем 5 июня сильная жара, 41 градус, чрезвычайно высокая пожароопасность", - предупреждают синоптики.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

5 июня в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Завтра в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 5 июня ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 5 июня в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

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