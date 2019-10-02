Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Алматинцы получают сообщения о ЧС через мобильное приложение, передает Kazakhstan Today.

Алматинцам доступно бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проект реализован акиматом города совместно с департаментом по ЧС и казахстанской компанией ТОО "I2NIK" в рамках реализации концепции Smart Almaty без привлечения бюджетных средств, сообщает официальный сайт городского акимата.

Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали более 20 тысяч пользователей. Для разработки Darmen изучен опыт Японии и США. Приложение позволяет в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС (в том числе штормовых предупреждений).

Как отмечено в сообщении, при срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы, в автоматическом режиме приходит push-уведомление о землетрясении.

Это мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS-оповещением.

Напомним, в Казахстане реализуется государственная программа "Цифровой Казахстан", рассчитанная на 2018-2022 годы. Одной из ее целей является ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий. Существуют пять направлений реализации госпрограммы, в том числе и "Переход на цифровое государство" - направление преобразования функций государства как инфраструктуры предоставления услуг населению и бизнесу, предвосхищая его потребности.

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