Антикор выявил системные пробелы в профилактике коррупции в комитете транспорта

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Агентство РК по противодействию коррупции выявило системные пробелы в профилактике коррупции в комитете транспорта, передает Kazakhstan Today.

На рассмотрении Национальной комиссии по кадровой политике находятся материалы в отношении бывшего председателя комитета транспорта. Три его непосредственных подчиненных осуждены за коррупцию: руководители территориальных инспекций Петралиев по Алматы, Арапбаев по Костанайской области и Сугиров по Атырауской области", - сообщили в Агентстве.

В ведомстве уточнили, что Сугиров совершил преступление до 10 декабря 2019 года, то есть до вступления в силу законодательной нормы об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

Тем не менее налицо картина системных пробелов в профилактике коррупции в комитете транспорта", - подчеркнули в Агентстве.

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