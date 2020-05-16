Антикоррупционная служба ищет жертв лжесотрудника ведомства

Кызылорда. 15 мая. Kazakhstan Today - В Кызылординской области задержан подозреваемый в мошенничестве, представлявшийся сотрудником антикоррупционного ведомства, передает Kazakhstan Today.

Департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции совместно с департаментами по Кызылординской и Туркестанской областям пресечена противоправная деятельность гражданина Ташова М.Т., который подозревается в мошеннических действиях - он представлялся сотрудником Антикоррупционной службы и использовал поддельное служебное удостоверения старого образца, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, 14 мая Ташов обманным путем завладел телефоном гражданина М., представившись сотрудником Антикоррупционной службы под вымышленным именем Арман Иманбаев. Позже подозреваемый скрылся, а потерпевший обратился в департамент АПК по Кызылординской области.

В 22.00 того же дня в результате оперативно-розыскных мероприятий при въезде в Туркестан задержан уроженец Жетысайского района Туркестанской области Ташов Мейрхан Темиртаевич, безработный. У него изъято поддельное служебное удостоверение на вымышленное имя офицера с вклеенной фотографией Ташова. Призываем граждан, пострадавших от неправомерных действий данного лица, обращаться в Сall-center Антикоррупционной службы по номеру 1424", - говорится в сообщении.

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