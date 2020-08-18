Антикоррупционной службой в Алматы пресечена деятельность подпольного казино, его организаторы осуждены

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Алматы пресечена деятельность подпольного казино, его организаторы осуждены, передает Kazakhstan Today.

Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении организаторов подпольного казино, действовавшего во время режима чрезвычайного положения, согласно которому Эм А.Н., Хасанов М. и Бергер Л.Н. осуждены к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы каждый", - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.

В ведомстве напомнили, что 25 апреля Антикоррупционной службой по городу Алматы была пресечена деятельность организаторов подпольного казино, действовавшего в центре города. В тот же день все сотрудники и посетители подпольного казино в количестве 31 человека привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, а в отношении организаторов незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса начато досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса.

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