Аскарулы назначен гендиректором Центра развития торговой политики QazTrade

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade" назначен Азамат Аскарулы, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра торговли и интеграции Азамат Аскарулы назначен генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade".

Трудовую деятельность Азамат Аскарулы начал в 2009 году в ТОО "Самурык-Казына-Инвест", где занимал должности главного менеджера финансового департамента (2009-2010), директора департамента международных отношений и работы с государственными органами и финансовыми институтами (2010-2012), директора департамента международных отношений (2012-2014).

Работал также в АО "Казахстан темир жолы Экспресс" главным менеджером департамента авиаперевозок. Был советником заместителя премьер-министра Республики Казахстан (2016-2019 годы). В течение 2014-2016 годов он возглавлял ООО "KTZ Express Hong Kong" (Гонконг, КНР).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства