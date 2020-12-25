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Аскарулы назначен гендиректором Центра развития торговой политики QazTrade

24.12.2020 10531
Аскарулы назначен гендиректором Центра развития торговой политики QazTrade
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade" назначен Азамат Аскарулы, передает Kazakhstan Today. 
 
Приказом министра торговли и интеграции Азамат Аскарулы назначен генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade".
 
Ранее постановлением правительства РК он был освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции, напомнили в пресс-службе МТИ.
 
Трудовую деятельность Азамат Аскарулы начал в 2009 году в ТОО "Самурык-Казына-Инвест", где занимал должности главного менеджера финансового департамента (2009-2010), директора департамента международных отношений и работы с государственными органами и финансовыми институтами (2010-2012), директора департамента международных отношений (2012-2014).
 
Работал также в АО "Казахстан темир жолы Экспресс" главным менеджером департамента авиаперевозок. Был советником заместителя премьер-министра Республики Казахстан (2016-2019 годы). В течение 2014-2016 годов он возглавлял ООО "KTZ Express Hong Kong" (Гонконг, КНР).
 

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