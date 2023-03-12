11.03.2023, 09:41 64421
Рейтинг качества жизни в Казахстане: ни один из городов не набрал нужные баллы
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Институт экономических исследований РК подготовил рейтинг качества жизни в 25 городах Казахстана за 2022 год и сравнил его с результатами по городам за 2021 год.
Города оценивались по 3 факторам: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура". Они в свою очередь были поделены на 14 категорий.
- Экономический рост
- Материальное благополучие
- Рынок труда
- Оценка бизнес среды
- Демографическая ситуация
- Качество образования
- Здоровье населения
- Культура, спорт и досуг
- Транспортная инфраструктура
- Условия проживания
- Комфортность проживания
- Эффективность работы МИО
- Безопасность
- Состояние окружающей среды
Итоги подводились по данным статистики и результатам онлайн-анкетирования населения.
Лидерами рейтинга по итогам обработки 53 статистических показателей и 36 результатов соцопроса стали города Астана, Атырау, Алматы. Высокие значения также занимают города Актау, Туркестан и Степногорск.
Если позиции первой тройки городов, в том числе Актау, можно объяснить положительным влиянием ряда экономических показателей, то высокие позиции Туркестана и Степногорска объясняются относительно высокими оценками местных жителей по итогам социологического опроса", - говорится в информации.
В исследовании подчеркивается, что ни один из городов не набрал теоретически возможные 10 баллов, а средний балл оказался ниже условных 5 баллов - 4,75 балла.
Таким образом, у порядка 70% изучаемых городов интегральный показатель качества жизни ниже среднего значения", - пишут исследователи.
Нижние строчки рейтинга занимают города Жезказган, Сатпаев и Семей. При этом Жезказган и Семей с текущего года являются административными центрами новых областей - Улытауской и Абайской.
По сравнению с рейтингом за 2021 год средний балл по городам снизился на 0,11 балла (с 4,86 балла до 4,75). Снижение среднего балла можно объяснить ухудшением экономической ситуации и ростом цен на основные продукты в городах, что регулярно отмечали жители в онлайн-анкетировании.
По динамике баллов по сравнению с 2021 годом наибольший прирост отмечается в Туркестане, Жанаозене, Балхаше, Экибастузе и Степногорске. Наибольшая отрицательная динамика и падение баллов - в Астане, Караганде, Актобе, Кызылорде и Талдыкоргане.
новости по теме
12.03.2023, 16:55 6691
Вопрос по строительству новой ТЭЦ в городе Усть-Каменогорске не рассматривается - Смаилов
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в городе Усть-Каменогорске не рассматривается, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Вместе с тем, отметил он, Министерством энергетики заключено инвестиционное соглашение с ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" по реализации проекта "Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата".
По словам премьер-министра, срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года.
При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил Алихан Смаилов.
Ранее депутат сената РК Ольга Булавкина заявила, что в Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год.
Наибольшую долю выбросов, по ее словам, дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ - 45 тысяч тонн в год. Еще 10 тысяч тонн выбросов дают работающие в городе 89 котельных.
Булавкина предложила правительству рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой ТЭЦ, вернуть ночной тариф на электроэнергию для частного сектора, внедрить на крупных промышленных предприятиях автоматизированные системы мониторинга за дымовыми газами и сточными водами, ужесточить требования к операторам техосмотра и усилить ответственность контролирующего органа за качеством нефтепродуктов и твердого топлива.
12.03.2023, 12:30 15106
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Сведений об ощутимости нет
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 12 марта в 05.41 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 860 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения составил 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Также казахстанские сейсмологи 12 марта в 00.24 зарегистрировали еще одно землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 903 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс составил землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.1. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
10.03.2023, 20:55 90526
В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся брифинг по подведению итогов внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии Института сейсмологии, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.
В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (Алматы, Алматинская область и область Жетысу) действуют 47 станций.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
10.03.2023, 18:46 95301
Жители Петропавловска просят построить в городе новую ТЭЦ
Фото: Петропавловск.news.
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Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске запустили петицию, в которой просят правительство рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ, сообщает "Петропавловск.news".
Петиция появилась на сайте AVAAZ.org. Ее создатели обращаются к президенту Казахстана. В ней говорится, что Петропавловская ТЭЦ-2 находится в очень плохом состоянии, жители просят власти рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ. Авторы петиции боятся повторения событий в Экибастузе и акцентируют внимание на том, что существующая ТЭЦ даже при капремонте не сможет покрыть растущие потребности города.
За последние несколько лет поломки, перебои и простои стали обыденностью. В марте 2022 года обрушилась одна из труб ТЭЦ-2. Трагедия унесла жизнь нашей землячки Натальи Чефоновой, которая работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. В декабре 2022 года Министерство энергетики признало, что ТЭЦ-2 изношена на 56,08%", - говорится в тексте петиции.
Ранее сообщалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону должны работать три дымовые трубы. В первой декаде февраля планируется приступить к устройству фундамента под строительство новой дымовой трубы.
Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения.
10.03.2023, 13:44 107806
В Нацгвардии Казахстана проводят расследование по факту плохого питания солдат в столовых
Срочники, дислоцированные в городах Актау, Жанаозене и Атырау, пожаловались, что их кормят червивой рыбой
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальной гвардии Казахстана провели круглый стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания, в связи с жалобами солдат на плохую и испорченную еду.
В ведомстве сослались на публикацию в газете Сaravan.kz под названием "Нашим детям в Актау дают рыбу с червями".
В публикации упоминаются воинские части Национальной гвардии РК, дислоцированные в городах Актау, Жанаозен и Атырау, где при проведении социологических опросов солдаты срочной службы в анонимных опросах жаловались на плохое питание, якобы их кормят рыбой с червями", - сообщается на сайте Нацгвардии.
Там также подчеркнули, что постоянно проводят работу в воинских частях по выявлению фактов недобросовестного выполнения услуг и договорных обязательств поставщиками. По их результатам в ряде воинских частей с начала года уже сменили несколько поставщиков услуг питания.
В Нацгвардии пообещали провести дополнительные служебные расследования по фактам, приведенным в публикации, итоги которых будут сообщены дополнительно.
Стоит отметить, что, помимо плохого питания в армии, солдаты-срочники часто сталкиваются с жестоким отношением со стороны сослуживцев.
Так, в Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника. 18-летнего призывника госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга.
А в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев заявил, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено. На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
10.03.2023, 11:10 114501
В мусорную свалку превращается поселок в Алматинской области
Горы отходов скопились рядом с жилыми домами
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют рядом с жилыми домами.
Сельчане уверяют, что акимат на жалобы людей не реагирует. На улицах даже нет ни одного мусорного контейнера, сообщает телеканал "Астана".
По всему Кемертогану нет ни одного мусорного контейнера. Вот человек идет, в руках напиток. Куда ему девать потом эту бутылку? Были бы баки, люди бы туда выбрасывали. А так выбрасывают прямо на дорогу. Один бросил, второй... Люди вешали возле дома специальные мешки для мусора. Но их собаки все равно разбрасывают", - говорит местный житель Алмас Нуртазин.
Проблема "захватила" все село. В некоторых частях Кемертогана даже начали вырастать мусорные горы. От них исходит тошнотворный запах, жалуются сельчане. Они опасаются за свое здоровье.
На жалобы местные власти не реагируют, говорят люди. Не обращают внимания и на другие проблемы села. А их немало. И самая основная - разбитые дороги. Все приходится делать за свой счет. Так, самостоятельно кемертоганцы говорят, что проложили асфальт, провели свет, газ и воду.
В акимате Иргелинского сельского округа заверили, что уборку отходов проводят регулярно. Якобы сейчас мусор стал заметен из-за растаявшего снега.
У нас проводятся субботники, поэтому мусор убираем, все вычищаем. Что касается стихийной свалки в логу, то это территория частная. Сейчас местные полицейские инспекторы проводят разъяснительные беседы с хозяином дома. На него будет наложен штраф, а мусор будет вывезен", - сказал заместитель акима Иргелинского сельского округа Омиржан Абсаматов.
Помочь решить мусорную проблему в селе должно и население, говорят чиновники. Они призывают сельчан быть культурнее и не разбрасывать свои отходы. Обещают власти решить и вопрос с дорогами. Говорят, на ремонт уже даже выделены деньги.
10.03.2023, 09:37 118641
Казахстан и Туркменистан возобновляют авиасообщение
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с туркменской стороной проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном.
Авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы - Ашхабад с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Отмечается, что возобновление авиасообщение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Оманом запустят прямой авиарейс.
10.03.2023, 09:26 113456
Гендиректор "Астана-Зеленстрой" за взятку выплатит штраф в размере 185 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 района Байконыр города Астаны завершено рассмотрение дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" по факту получения 9 миллионов тенге от заместителя директора ТОО "Табиғат-Сервис НС" за оказание предпочтения и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему содержанию зеленых насаждений, сообщили в Антикоррупционной службе.
Приговором суда от 3 марта т.г. Наурызәлі признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки - 185 миллионов тенге с лишением права занимать должности в государственных учреждениях", - говорится в сообщении Антикора.
Заместителя директора "Табиғат-Сервис НС" суд приговорил к штрафу в размере пятнадцатикратной суммы взятки - 135 миллионов тенге.
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