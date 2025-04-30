Авиакомпании Гонконга планируют запустить рейсы в Астану и Алматы

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год

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Актау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 29 апреля, подсудимой в лице ИП "Шакенова Д", которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор, сообщает - Во вторник, 29 апреля, подсудимой в лице ИП "Шакенова Д", которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор, сообщает Lada.kz





Установлено, что подсудимая допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников (пострадавших было больше, однако заявление подали родители лишь указанного количества детей) в школьной столовой.





Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, также она лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 3,5 года.





Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.



