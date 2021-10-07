Автомобиль подарили лучшему учителю Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 6 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев поздравил всех педагогов региона с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, учитель был и остается ключевой фигурой в решении стратегических задач образования и воспитания подрастающего поколения.
Успешно справившись с трудностями, вы доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор. В результате только за этот год призерами республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам стали 17 учащихся, которые приняли достойное участие и в международных соревнованиях разного уровня. Наглядным результатом вашей работы являются и ваши личные успехи", - сказал Арслан Дандыбаев.
Выразив искренние слова благодарности за неравнодушие, верность выбранной профессии заместитель акима Алматинской области наградил лучших учителей.
Так, почетной грамотой акима области за заслуги в воспитании подрастающего поколения были награждены: директор Аксуского политехнического колледжа Аксуского района Еспаев Сакен, учитель казахского языка и литературы средней школы имени Алтынсарина Панфиловского района Байгонусова Бибигуль, учитель истории и географии Алмалинской средней школы Саркандского района Блискельдинова Зейнехан, учитель физики средней школы-гимназии имени Абая Карасайского района Аутбаева Айгуль и учитель русского языка средней школы №41 Талгарского района Малдыбаева Салтанат. А благодарственное письмо главы региона вручено педагогу-дефектологу областной специализированной школы-интерната для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган Гульмире Чокановой.
Знаком "Ы. Алтынсарин" Министерства образования и науки РК награждены: учитель начальных классов средней школы имени Бердыкулова Жамбылского района Сартжанова Майя, директор IT-лицея №28 Талдыкоргана Еспанова Гульжанар, заведующая яслями-садом №7 Талдыкоргана Мамекова Ултуар, преподаватель специальных дисциплин Сарыжазского профессионально-технического колледжа Асылбаев Дуйсен, учитель казахского языка и литературы средней школы имени Турара Рыскулова и пришкольного интерната Жамбылского района Байедыров Байгенже.
Обладателем знака "Почетный работник сферы образования РК" стала учитель начальных классов средней школы имени Каныша Сатпаева Аксуского района Касенова Гульмира, медалью "КР Енбек ардагері" награждена учитель русского языка средней школы имени Каныша Сатпаева Аксуского района, учитель-ветеран Омарова Галия.
Победителю в номинации "Лучший учитель года" Алматинской области - учителю физики Карасуской средней школы Жамбылского района Бухарбаевой Динаре Ермурзаковне - был вручен ключ от автомобиля JAC.