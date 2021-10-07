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Автомобиль подарили лучшему учителю Алматинской области

06.10.2021, 18:53 22276
Автомобиль подарили лучшему учителю Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 6 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, заместитель акима Алматинской области Арслан Дандыбаев поздравил всех педагогов региона с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, учитель был и остается ключевой фигурой в решении стратегических задач образования и воспитания подрастающего поколения. 
 

Успешно справившись с трудностями, вы доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор. В результате только за этот год призерами республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам стали 17 учащихся, которые приняли достойное участие и в международных соревнованиях разного уровня. Наглядным результатом вашей работы являются и ваши личные успехи", - сказал Арслан Дандыбаев.

 
Выразив искренние слова благодарности за неравнодушие, верность выбранной профессии заместитель акима Алматинской области наградил лучших учителей. 
 
Так, почетной грамотой акима области за заслуги в воспитании подрастающего поколения были награждены: директор Аксуского политехнического колледжа Аксуского района Еспаев Сакен, учитель казахского языка и литературы средней школы имени Алтынсарина Панфиловского района Байгонусова Бибигуль, учитель истории и географии Алмалинской средней школы Саркандского района Блискельдинова Зейнехан, учитель физики средней школы-гимназии имени Абая Карасайского района Аутбаева Айгуль и учитель русского языка средней школы №41 Талгарского района Малдыбаева Салтанат. А благодарственное письмо главы региона вручено педагогу-дефектологу областной специализированной школы-интерната для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган Гульмире Чокановой.
 
Знаком "Ы. Алтынсарин" Министерства образования и науки РК награждены: учитель начальных классов средней школы имени Бердыкулова Жамбылского района Сартжанова Майя, директор IT-лицея №28 Талдыкоргана Еспанова Гульжанар, заведующая яслями-садом №7 Талдыкоргана Мамекова Ултуар, преподаватель специальных дисциплин Сарыжазского профессионально-технического колледжа Асылбаев Дуйсен, учитель казахского языка и литературы средней школы имени Турара Рыскулова и пришкольного интерната Жамбылского района Байедыров Байгенже.
 
Обладателем знака "Почетный работник сферы образования РК" стала учитель начальных классов средней школы имени Каныша Сатпаева Аксуского района Касенова Гульмира, медалью "КР Енбек ардагері" награждена учитель русского языка средней школы имени Каныша Сатпаева Аксуского района, учитель-ветеран Омарова Галия. 

Победителю в номинации "Лучший учитель года" Алматинской области - учителю физики Карасуской средней школы Жамбылского района Бухарбаевой Динаре Ермурзаковне - был вручен ключ от автомобиля JAC.
 

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    Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT

    07.10.2021, 10:01 4861
    Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана ... для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства", - ознакомил с решением суда Абай Кокжалов.

     
    Согласно постановлению, подсудимые останутся под стражей.
     
    Ранее осужденные по скандальному делу LRT объявили голодовку.
     
    Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей. 
     
    30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. 
     
    28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве LRT. 
     
    Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. 
     
    Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. 
     

    В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

    07.10.2021, 08:10 26137
    В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

     
    В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман. 
     
    На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей. 
     
    Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей. 
     
    Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
     
     

    В восьми областях объявили штормовое предупреждение

    06.10.2021, 21:26 88642
    В восьми областях объявили штормовое предупреждение
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября, ночью, на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
     
    7 октября в Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
     
    7-9 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, днем 7, сутки 8 октября порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    Днем 7 октября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
     
    7 октября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, в центре и на юге 23-28 метров в секунду. 
     
    7 октября в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    7 октября на востоке Павлодарской области ожидается туман.
     
    7 октября, ночью и утром, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    Напомним, по прогнозу синоптиков, в период с 7 по 9 октября в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.
     

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