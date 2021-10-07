Автомобиль подарили лучшему учителю Алматинской области

Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

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НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей.

Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.