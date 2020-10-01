Байбек встретился с творческой интеллигенцией Семея

Семей. 30 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в рамках поездок по регионам посетил Семей, где провел встречу с творческой интеллигенцией, передает Kazakhstan Today.

Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки посетил Семей - один из центров духовного и культурного наследия страны, где жили и трудились великие просветители Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов.

По поручению главы государства сегодня здесь началась реализация комплексного пятилетнего плана социально-экономического развития города с объемом финансирования порядка 260 млрд тенге. В рамках празднования 175-летия Абая в этом году отремонтированы местные дороги, увеличены темпы жилищного строительства, ведется строительство социальной инфраструктуры", - написал зампред партии в Facebook .

Он рассказал, что на встрече с представителями общественности и НПО были обсуждены основные приоритеты городской предвыборной программы Nur Otan. С учетом анализа проблемных вопросов и обращений горожан в общественную приемную партии планируется строительство школ, детских садов, возведение более 130 многоэтажных жилых домов для 9 тысяч нуждающихся семей, обновление и реконструкция инженерных сетей.

Байбек отметил, что для города остаются актуальными рост онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

В этой связи акцент в программе партии будет сделан на укреплении материально-технической базы объектов здравоохранения. "Nur Otan" будет также содействовать завершению строительства Центра ядерной медицины в городе Семей. В целом в ближайшие 5 лет партия ставит задачу обеспечения 15-минутной шаговой доступности к медицинским организациям региона, оказывающим первичную медико-санитарную помощь", - сказал он.

Вместе с руководителем Восточно-Казахстанского филиала, акимом региона Даниалом Ахметовым Байбек ознакомился с реконструированным в рамках поручения главы государства мемориальным комплексом "Абай - Шакарим" в урочище Жидебай.

По инициативе Елбасы данный объект был возведён ещё к 150-летию Абая", - уточнил он.

Далее он встретился с потомками Абая Кунанбаева и творческой интеллигенцией Абайского района.

Обсудили духовное наследие великого казахского просветителя. Как в свое время отметил Первый Президент страны Н.А. Назарбаев, "слова Абая - оберег казахского народа". Наш общий долг - беречь и передавать из поколения в поколение это драгоценное наследие", - заключил Байбек.

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