Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Баглан Бекбауов назначен вице-министром сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Бекбауов Баглан Абдашимович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави, КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева. Класификация по специальности - программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.





Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста. С 2008 по 2016 год работал на различных должностях в структуре АО "НИТ". В 2016-2017 годы являлся техническим директором коммерческой организации. В 2017-2020 годы - заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО "НИТ". С июля 2021 года являлся генеральным директором частной компании.