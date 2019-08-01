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Берег озера и пляж очистили в рамках экоакции жители Шиелийского района Кызылординской области

30.07.2019, 09:55 2269
Берег озера и пляж очистили в рамках экоакции жители Шиелийского района Кызылординской области
Кызылорда. 30 июля. Kazakhstan Today - Берег озера и пляж очистили жители Шиелийского района Кызылординской области, поддержав республиканскую экоакцию #Birge #TazaQazaqstan, передает Kazakhstan Today.
 

В Шиелийском районе организована республиканская экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan. В ходе акции была очищена от мусора территория на берегу озера Ханкожа в населенном пункте Байгекум и пляжа "Алтын береке", расположенного в поселке Шиели", - сообщили в Региональной служье коммуникаций.

 
В мероприятии приняли участие все сотрудники госучреждений, природопользователи и местные жители во главе с акимом района Ашимом Оразбекулы.
 
Ранее экоакция прошла в Кызылорде. Свой вклад в улучшение благоустройства родного края внесли около 1000 сотрудников Кызылординского областного акимата. Они очистили от мусора участок вдоль реки Сырдарьи. 
 
Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков призвал кызылординцев активно включиться в проведение экоакции. 
 
Как сообщалось ранее, акция #Birge #TazaQazaqstan организована Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и началась на Кояндинском водохранилище близ Нур-Султана с участием премьер-министра РК Аскара Мамина. В экологической акции приняли участие жители всех регионов страны, всего 190 тыс. человек
 

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