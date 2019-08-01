Берег озера и пляж очистили в рамках экоакции жители Шиелийского района Кызылординской области

Кызылорда. 30 июля. Kazakhstan Today - Берег озера и пляж очистили жители Шиелийского района Кызылординской области, поддержав республиканскую экоакцию #Birge #TazaQazaqstan, передает Kazakhstan Today.

В Шиелийском районе организована республиканская экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan. В ходе акции была очищена от мусора территория на берегу озера Ханкожа в населенном пункте Байгекум и пляжа "Алтын береке", расположенного в поселке Шиели", - сообщили в Региональной служье коммуникаций.

В мероприятии приняли участие все сотрудники госучреждений, природопользователи и местные жители во главе с акимом района Ашимом Оразбекулы.

Ранее экоакция прошла в Кызылорде . Свой вклад в улучшение благоустройства родного края внесли около 1000 сотрудников Кызылординского областного акимата. Они очистили от мусора участок вдоль реки Сырдарьи.

Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков призвал кызылординцев активно включиться в проведение экоакции.

Как сообщалось ранее, акция #Birge #TazaQazaqstan организована Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и началась на Кояндинском водохранилище близ Нур-Султана с участием премьер-министра РК Аскара Мамина. В экологической акции приняли участие жители всех регионов страны, всего 190 тыс. человек

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства