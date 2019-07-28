Система Orphus

Кызылординцы очистили от мусора участок вдоль Сырдарьи

27.07.2019, 19:12 7534
Кызылорда. 27 июля. Kazakhstan Today - Кызылординцы наряду жителями других регионов Казахстана сегодня приняли участие в акции "Birge - Taza Qazaqstan", передает Kazakhstan Today.
 

Целью проведения данной акции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты окружающей среды и формирования экологической культуры. Внесли свой вклад в улучшение благоустройства родного края около 1000 сотрудников Кызылординского областного акимата. Участники очищали от мусора участок вдоль реки Сырдарьи", - сообщили в Региональной службе коммуникаций региона.

 
24 июля во время рабочей поездки по Аральскому району эту акцию поддержал аким Кызылординской области Куанышбек Искаков. Он призвал кызылординцев активно включиться в ее проведение.
 
В акции приняли участие около 150 природопользователей района, работников природоохранных организаций, местных жителей. В ходе мероприятия была очищена территория возле Кокаральской плотины.
 

Вы знаете, что Елбасы уделяет особое внимание и заботу развитию Приаралья. Доказательство тому - проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ), реализуемый по инициативе Первого Президента. В рамках первой фазы "проекта века" были построены плотины Аклак и Кокарал, благодаря чему в регионе активно развивается рыбное хозяйство. Призываю всех вас принять активное участие в защите окружающей среды и обеспечении чистоты родного края!" - сказал аким области.

 
Республиканская экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan была инициирована министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым на прошлой неделе. Начинание поддержали премьер-министр Казахстана и его заместители, министры и депутаты. 
 
Среди регионов одной из первых акцию продолжила Кызылординская область. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая