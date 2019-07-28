Кызылординцы очистили от мусора участок вдоль Сырдарьи

Целью проведения данной акции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты окружающей среды и формирования экологической культуры. Внесли свой вклад в улучшение благоустройства родного края около 1000 сотрудников Кызылординского областного акимата. Участники очищали от мусора участок вдоль реки Сырдарьи", - сообщили в Региональной службе коммуникаций региона.

24 июля во время рабочей поездки по Аральскому району эту акцию поддержал аким Кызылординской области Куанышбек Искаков. Он призвал кызылординцев активно включиться в ее проведение.

В акции приняли участие около 150 природопользователей района, работников природоохранных организаций, местных жителей. В ходе мероприятия была очищена территория возле Кокаральской плотины.

Вы знаете, что Елбасы уделяет особое внимание и заботу развитию Приаралья. Доказательство тому - проект "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ), реализуемый по инициативе Первого Президента. В рамках первой фазы "проекта века" были построены плотины Аклак и Кокарал, благодаря чему в регионе активно развивается рыбное хозяйство. Призываю всех вас принять активное участие в защите окружающей среды и обеспечении чистоты родного края!" - сказал аким области.

Республиканская экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan была инициирована министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым на прошлой неделе. Начинание поддержали премьер-министр Казахстана и его заместители, министры и депутаты.

Среди регионов одной из первых акцию продолжила Кызылординская область.

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