Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Более 100 человек задержали на незаконных митингах в День столицы, сообщил журналистам в кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"За проведение несанкционированных митингов 6 июля в городах Нур-Султан и Алматы были задержаны более 100 человек", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что 44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек привлечены к административному аресту, в отношении 23 применен административный штраф. С остальными была проведена профилактическая работа, и они отпущены домой.

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