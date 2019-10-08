Кокшетау. 7 октября. Kazakhstan Today - Более 100 датчиков определения угарного газа установили в домах социально уязвимых жителей Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

На площадке Региональной службы коммуникаций Акмолинской области состоялся брифинг о проходящем месячнике пожарной безопасности с участием начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям, подполковника гражданской защиты Алексея Советова.

По его словам, выявлено 6588 нарушений противопожарных требований, связанных с неправильной эксплуатацией отопительных печей, газобаллонного оборудования и электрических сетей.

Проведено 24 036 подворовых обходов, которыми было охвачено 53 777 человек, и 250 собраний и сходов с охватом 6858 человек. В обходах наряду с сотрудниками областного ДЧС принимают участие представители местных исполнительных органов власти, аудиторских организаций и волонтеры.

В домах социально уязвимых граждан установлено 108 датчиков определения угарного газа. Всего же на территории Акмолинской области установлено 564 датчиков определения угарного газа и 10 датчиков дыма. Планируется установить еще 331 датчик угарного газа.

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