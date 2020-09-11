Более 13 млн тенге присвоили мошенники в Туркестане

Туркестан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестане вынесли приговор мошенникам, которые похитили свыше 13 млн тенге у 91 человека, передает Kazakhstan Today.

Осенью прошлого года пресечена преступная деятельность заведующего сектором по оказанию социальной помощи отдела занятости и социальных программ акимата Туркестана А. Сапарова и его знакомой М. Сулейменовой. С марта 2018 года и в течение полутора лет они путем обмана похищали деньги жителей города, обещая оказать содействие в оформлении государственного социального пособия. За "услуги" получали с каждого человека от 20 тыс. до 240 тыс. тенге. Таким образом они собрали у 80 людей свыше 5 млн тенге. Еще 8,2 млн тенге они взяли у 11 лиц под предлогом оказания содействия в получении жилья в домах, построенных в рамках государственных программ в городах Кентау и Туркестан", - сообщает пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

Недавно приговором Туркестанского городского суда мошенники были признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года. Приговор вступил в силу и направлен на исполнение.

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