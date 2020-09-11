Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Более 50 тыс. учеников и учителей получили компьютерную технику в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов, передает Kazakhstan Today.

Администрацией города были приняты меры по обеспечению необходимым количеством технических средств учащихся и учителей во время дистанционного обучения.

Управлением образования города Алматы продолжается работа по обеспечению компьютерной техникой детей из семей, не имеющих компьютерную технику. Итого по состоянию на 10 сентября текущего года выдано 51 720 единиц компьютерной техники", - сообщил Кайрат Жуманов.

Так, на сегодня приобретены школами и доставлены 9120 ноутбуков в рамках подушевого финансирования;

За счет местного бюджета приобретены и доставлены 22 212 планшетов и приобретаются 11 042 компьютера, из которых 2 тыс. доставлены, остальные 9 тыс. будут доставлены до 15 сентября. 38 591 единица компьютерной техники приобретаются за счет резервного фонда правительства, из них 18 388 компьютеров и ноутбуков доставлены, остальные 5203 планшета и 15 000 ноутбуков будут доставлены до 15 сентября", - уточнили в акимате Алматы.

Жуманов также отметил, что большая помощь оказывается и за счет спонсорской помощи.

Так, например, 150 ноутбуков были предоставлены Министерством иностранных дел Республики Казахстан, "Объединением казахстанских дипломатов" и Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин и переданы детям из социально уязвимых семей.

Спонсоры общественного фонда "Саликалы урпак" предоставили 500 ноутбуков.

В рамках акции "Дорога в школу" городской филиал "Нур Отан" передал 1,5 тыс. планшетов и 1000 комплектов школьных принадлежностей малообеспеченным семьям.

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