08.04.2024, 16:39 34576
Более 553 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры для пострадавших от паводков
В общей сложности в регионах задействовано около 25 тыс. волонтеров
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 553 тонн гуманитарной помощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.
Волонтеры продолжают работать в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской областях, области Абай. Они оказывают помощь пострадавшим в пунктах эвакуации, укрепляют береговые линии, работают в пунктах сбора гуманитарной помощи.
В общей сложности в регионах задействовано около 25 тысяч волонтеров.
В городах Алматы, Астане, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, области Жетысу собрано более 553,4 тонны гуманитарной помощи. Из них более 370 тонн уже доставлено в регионы", - рассказали в ведомстве.
На базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы колл-центры. Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7 708 706 4242", - напомнили в Минкультуры.
Напомним, 15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Казахстан из Кыргызстана. Груз будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.
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08.04.2024, 20:47 28961
Более 20 директоров школ наказали в Мангистауской области
Защищены права 16 607 учащихся
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Актау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бейнеуского района провела в районных школах проверки в сфере обеспечения безопасности детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе проверки компьютерных классов установлено, что школьники имели беспрепятственный доступ в интернет.
В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры вредного контента, в том числе букмекерской конторы.
В компьютерах не установлены так называемый детский фильтр, программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных ресурсов по ключевым словам.
Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.
По результатам 24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности, ограничен доступ к опасным ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.
В конце февраля прокуроры Карагандинской области в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации.
08.04.2024, 16:59 36131
Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострадавшим при паводках
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с паводками в ряде областей остается сложной. Тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Сегодня Kaspi.kz дополнительно выделяет 500 миллионов тенге.
Деньги будут направлены Общественному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.
Председатель ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Қайрат:
Я лично нахожусь в областях, пострадавших от паводков. Вижу, каковы масштабы бедствия. Мы единственный фонд, который предоставляет технику во всех регионах, пострадавших от паводков. Нам нужны генераторы, насосы, лодки надувные, большие моторные лодки, фонари, лопаты, мешки. Мы смогли оплатить часть стоимости, остальную технику нам предоставили в долг. Понимая, что средства нужны уже сейчас, мы снова обратились с просьбой о дополнительной помощи к Kaspi.kz. Нам нужны были 500 миллионов тенге на оплату выставленных счетов. Мы благодарны каждому казахстанцу за ваши пожертвования и Kaspi.kz за то, что постоянно на связи с нами и оказывают всю необходимую помощь. Эта помощь бесценна, и мы сможем продолжать помогать пострадавшим семьям!"
Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан в 2020 году. Фонд оказывал помощь казахстанцам во время пандемии Covid-19, помогал пострадавшим при ЧС в Арыси, при пожарах в Семее, оказывает постоянную поддержку семьям с особенными детьми.
В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим. На данный момент фонду уже поступило более 145 миллионов тенге от более чем 100 тысяч казахстанцев.
Kaspi.kz также помогает своим любимым клиентам и партнерам и предоставляет отсрочки и списания по кредитам, кому это необходимо. Kaspi.kz внимательно следит за ситуацией и будет продолжать оказывать помощь.
08.04.2024, 13:54 41596
Пенсионер-крановщик спас Актобе от потопа
Фото: кадр из видео
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Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией, сообщает пресс-служба правительства.
Шынгыстау Абдиев - техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления", - говорится в сообщении.
Ранее в период паводков специалисты "Казводхоза" открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 м³/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 м³/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.
Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город", - рассказал руководитель "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов.
По словам Шынгыстау Абдиева, она впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью.
За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 м³/с, но в этот раз - 1700 м³/с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать", - отметил мастер.
Специалиста сразу же пригласили вернуться в "Казводхоз". С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.
Напомним, сегодня режим ЧС объявили еще в одном районе Актюбинской области - Иргизском.
В целом по Казахстану режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом, по словам экспертов, пик паводков еще не пройден.
Число эвакуированных из зон подтоплений в Казахстане превысило уже 76 тысяч человек.
08.04.2024, 08:41 50716
Паводки в Казахстане: ограничено движение транспорта в семи областях
Фото: t.me/qazavtojol
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками ограничено движение транспорта на 14 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 679 километров. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 3206 метров в четырех областях (Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области)", - говорится в сообщении компании.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 305 единиц техники и 357 человек.
Как сообщалось ранее, министром водных ресурсов инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню Сергеевского, Петропавловского и Каратомарского водохранилищ.
07.04.2024, 09:33 89091
На 17 автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за паводка
Фото: скриншот из видео КазАвтоЖол
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками в Казахстане ограничение движения действует на 17 автодорогах республиканского значения в семи областях. В частности, ограничение введено на протяженности 801 км автодорог Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
По состоянию на 7 апреля 2024 года в 06.00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в пяти областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО)", - проинформировали в компании.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.
05.04.2024, 18:15 143691
Кыргызстан направит Казахстану гумпомощь в связи с паводками
Фото: telegram/Aqorda
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Бишкек. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан направит Казахстану гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в республике, сообщил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили. Также я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность Узбекистану, Туркменистану и Казахстану. В результате хорошей политики президента с соседними странами они протянули нам руку помощи еще до того, как мы обратились за ней", - цитирует 24.kg Акылбека Жапарова.
Он добавил, что по поручению главы Кыргызстана сейчас готовится караван.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В шести областях страны ограничено движение на автодорогах. Из-за невозможности эвакуировать людей автомобильным транспортом жителей Атырауской области вывозят поездом.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 17:35 144651
Госорганизации стран СНГ атакует новая кибергруппировка
Фото: vietnews.ru
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Москва. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экспертный центр безопасности Positive Technologies обнаружил новую кибергруппировку, которая атакуют государственные и финансовые компании стран Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба компании.
В рамках исследования угроз специалисты PT ESC обнаружили серию атак, направленных на организации из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Жертвами атак стали государственные и финансовые компании, а также медицинские и образовательные учреждения из перечисленных стран", - цитирует ТАСС сообщение компании.
На сегодняшний день скомпрометировано порядка 867 учетных записей сотрудников, отметили в Positive Technologies.
Основной целью злоумышленников была кража учетных записей от различных сервисов с компьютеров сотрудников госорганизаций.
Эту информацию преступники, вероятно, намерены использовать в дальнейших атаках уже на внутренние структуры компаний. Украденные данные также могут быть проданы на теневом рынке киберуслуг", - отмечают эксперты.
В Positive Technologies группировку назвали Lazy Koala из-за ее элементарных техник и имени пользователя Koala, который управлял Telegram-ботами с украденными данными. Связей с уже известными группировками, использующими такие же техники, компании установить не удалось.
Напомним, более 223 млн попыток кибератак совершено зарубежными хакерами на Казахстан в 2023 году.
05.04.2024, 12:14 134311
Паводки в Казахстане: в ряде областей ограничили движение на трассах
Движение на трассах ограничили в шести областях страны
Фото: QazAvtoJol
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде областей Казахстана из-за паводков ограничили движение на трассах, сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 6 участках общей протяженностью 3280 метров в 3 областях (Атырауской, Костанайской и СКО)", - проинформировали в пресс-службе.
Также ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 6 областях: Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской и СКО.
В Атырауской области в связи с размывом проезжей части движения на автодороге Мукур - Кульсары (...) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке (дороги. - Прим. ред.) поселок Мукур - город Кульсары", - добавили в "КазАвтоЖоле".
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Позже прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
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