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Тараз. 10 февраля. Kazakhstan Today - Более 600 человек попросили убежища у пограничников во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы РК, с 8 по 10 февраля в адрес военнослужащих пограничных застав "Карасу" и "Сортобе" Кордайского погранотряда поступали обращения от местных жителей, которые, опасаясь за свою жизнь, просили пограничников предоставить им защиту.

Военнослужащими Пограничной службы была оказана посильная помощь в виде предоставления мест для отдыха (на погранзаставе "Сортобе" - спортзал, на заставе "Карасу" - казарма). Обратившихся детей, женщин и пожилых людей также обеспечили водой", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности пограничники приняли свыше 600 человек. Количество переночевавших на пограничных заставах местных в период с 8 по 10 февраля составило 390 человек.

В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Начато досудебное производство по статьям 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 УК РК (Умышленное убийство). Изъято 2 охотничьих оружия, 2 пистолета, 54 бутылей с зажигательной смесью.

По данным МВД, причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт, после которого в мессенджерах начали распространяться провокационные призывы. На сегодняшний день провокатор установлен

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