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Более 900 тысяч казахстанцев живут за чертой бедности

24.09.2021, 13:26 6265
Более 900 тысяч казахстанцев живут за чертой бедности
Фото: Ekonomist.kz
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Три региона Казахстана - Туркестанская и Акмолинская области и Шымкент - признаны беднейшими, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

85% беднейших казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума проживает в многодетных и просто больших семьях - в домохозяйствах, состоящих из пяти и более человек. Во втором квартале текущего года доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8% - на 0,9 процентного пункта меньше, чем во втором квартале 2020 года, при этом на 0,3 процентного пункта больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Уровень бедности в сельской местности в два раза выше по сравнению с городской - 6,8% против 3,4%. Годом ранее доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в городской местности составляла 4,2%, в сельской - 7,8%", - сообщает Finprom

 
По данным агентства, среди регионов РК самая большая доля населения с низкими доходами, как и в предыдущие периоды, отмечена в Туркестанской области - 10,5%. В тройку антилидеров по уровню бедности также входят Акмолинская область (6,6%) и Шымкент (5,6%).
 
При этом по сравнению с прошлым годом в Туркестанской области наметился прогресс: уровень бедности снизился на 2,3 процентного пункта. Заметнее, чем в этом регионе, уровень бедности за год снизился лишь в Северо-Казахстанской области - на 2,5 процентного пункта, до 4,9%.
 
Лишь в 2 из 17 регионов РК уровень бедности по сравнению с прошлым годом повысился: в Мангистауской области (на 1,1 процентного пункта, до 5,4%) и в столице (на 0,5 процентного пункта, до 1,9%, что, впрочем, всё ещё является наилучшим показателем по РК).
 

В зависимости от размеров домашнего хозяйства наибольшая численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума относится к домохозяйствам, состоящим из 5 и более лиц: 761,9 тыс. человек. Ещё 99,4 тыс. человек проживают в домохозяйствах, состоящих из 4 лиц, 38,9 тыс. человек - в домохозяйствах, состоящих из 3 лиц, 8,3 тыс. человек - в домохозяйствах, состоящих из 2 лиц. Меньше всего среди наиболее бедных казахстанцев одиночек - лишь 794 человека".

 
Всего в домохозяйствах со столь низкими доходами проживают 909,3 тыс. человек.
 

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