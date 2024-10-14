Более пяти тысяч голов скота сдано на убой из-за бруцеллеза в ЗКО
Уральск. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области более четырех тысяч крупного рогатого скота и почти тысячу мелкого отправили на санитарный убой из-за заражения бруцеллезом, сообщает управление ветеринарии региона.
За последние семь лет наблюдается снижение уровня заболеваемости. В 2021 году бруцеллезом было заражено 6490 голов крупного рогатого скота, в 2022 году - 5045, а в 2023 - 4141 голова. Больных животных отправляют на убой в шесть специализированных организаций области. Сегодня на санитарный убой сдано 4316 голов крупного рогатого скота и 991 голова мелкого рогатого скота, зараженных бруцеллезом", - цитирует портал "Мой город" сообщение управления.
Уточняется, что два раза в год сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев проходят обследование на бруцеллез. В частности, с начала года проверено 666,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из которых 4942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота было исследовано 1124,2 тысячи голов, и 1203 из них дали положительный результат.
Ранее сообщалось, что в селе Костанайской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллез.
Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
В позапрошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".