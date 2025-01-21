20.01.2025, 13:35 29921
Алматинский ботсад собрал 200 кг корма для птиц за 3 дня
Фото: Ботсад Алматы
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ботанический сад Алматы завершил акцию по сбору корма для синиц.
Благодаря вашему неравнодушию и активному участию нам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня! Спасибо всем, кто принял участие в этой акции", - написали сотрудники ботсада в соцсетях.
По их словам, еду для птиц приносили пенсионеры, школьники, целые семьи и даже присылали из других городов.
Наши общие усилия помогут пернатым друзьям пережить холодные зимние дни", - подчеркнули сотрудники.
В ботсаду также обратились к жителям города с просьбой не оставлять без внимания городских птиц.
Мы будем рады, если вы будете подкармливать городских птичек в своих дворах, парках и скверах", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Алматинский ботсад обратился к посетителям с просьбой помочь с кормом для птиц. Сотрудники также рассказали, чем можно подкармливать птиц зимой.
Для справки
В 1995 году НИИ "Институт ботаники" и НИИ "Главный ботанический сад" были объединены в Институт ботаники и фитоинтродукции НАН РК. В настоящее время он находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
В 2006 году ботанический сад был внесен в перечень особо охраняемых природных территорий РК, что позволило остановить продажу земель сада под застройку.
В 2019-2020-м годах ботанический сад был реконструирован и обновлен за счет средств фонда Булата Утемуратова.
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20.01.2025, 18:22 21691
На казахстанско-китайская границе временно закроют автомобильные пункты пропуска
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-китайская границе с 27 января по 1 февраля закроют автомобильные пункты пропуска, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
В связи с Праздником весны в КНР с 20.00 27 января 2025 года до 08.00 1 февраля 2025 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - проинформировали в КГД.
Подчеркивается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - добавили в комитете.
Ранее на конференции ЕАБР участники панельной дискуссии, посвященной развитию транспортного каркаса ЦА, отметили, что одна из самых серьезных проблем - это пробки на границах.
20.01.2025, 16:08 25361
Больничные листы переведут в электронный формат в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало поправки в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает корреспондент агентства.
Как пояснили в Минздраве, работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат ведется в целях снижения использования бумажных документов.
Основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.
В ведомстве отметили, что сегодня выдача листа о временной нетрудоспособности предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.
20.01.2025, 10:47 35481
В Алматы сносят незаконно построенный трехэтажный дом
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сносят очередной незаконный объект. На этот раз под снос попал незаконно построенный трехэтажный дом на улице Черновицкой, сообщили в городском акимате.
По данным управления градостроительного контроля города, здание возводилось без необходимых разрешений: отсутствовали АПЗ, согласование эскизного проекта и экспертиза.
Снос стал результатом внеплановой проверки, инициированной обращением местного жителя. По иску управления Жетысуский районный суд вынес решение о демонтаже объекта. Собственник добровольно уже начал снос здания при участии судебных исполнителей", - отметили в ведомстве.
С начала 2023 года в Алматы снесено 63 незаконных объекта, включая известные жилые комплексы "Мечта" и KHAN.
17.01.2025, 15:58 165426
Растущая аварийность и заторы: более 1,5 млн транспортных средств ежедневно курсируют на дорогах Алматы
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - На регистрацию дорожных аварий в Алматы влияет плотный автомобильный трафик. По данным полиции города, ежедневно на дорогах мегаполиса курсирует более 1,5 миллиона транспортных средств с учетом иногороднего транспорта.
По информации департамента полиции Алматы, в прошлом году в мегаполисе зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в результате 105 человек погибли и еще свыше 7 тысячи травмированы.
Помимо роста числа автомобилей, в том числе иногородних, на рост числа аварий влияет популяризация альтернативного транспорта: мопедов и электросамокатов.
С их участием в истекшем году совершено 1221 ДТП, в которых погибли 17 человек, еще 583 человека получили телесные повреждения.
За правонарушения к административной ответственности привлечено более 84 тысяч мопедистов и пользователей самокатов.
В результате локальных рейдов 1 тысяча 700 мопедов водворены на специализированную штрафную стоянку.
Всего в 2024 году на дорогах Алматы выявлено 4 миллиона 203 тысячи 240 нарушений ПДД. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны и отстранены от управления ТС 2 тысячи 508 водителей", - добавили в полиции.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
В декабре 2024 года Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира. Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
17.01.2025, 11:25 176496
Свыше 413 тысяч казахстанцев получили АСП в 2024 году
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 413 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2024 года адресная социальная помощь назначена 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей. На эти цели из бюджета было направлено 39,5 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве напомнили, основная цель АСП - выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
В частности, АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. По итогам 2024 года дополнительная выплата назначена 129,5 тысячи детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 5,4 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации и др.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства", - добавили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что получающим соцпомощь и жилищные пособия казахстанцам предоставят скидку на газ.
16.01.2025, 14:29 222626
В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения
Основным преимуществом внесенных изменений являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало проект поправок в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", передает корреспондент агентства.
По словам авторов документа, изменения разработаны с учетом современных международных требований к здоровому питанию и обеспечивают детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.
Основным преимуществом внесенных изменений являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов (овощи и фрукты богаты кальцием, железом, фолиевой кислотой и другими витаминами, которые поддерживают здоровья детей, укрепляют их иммунную систему)", - уточнили разработчики.
Реализация данного документа направлена на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в организациях образования.
Напомним, осенью прошлого года в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Проверка выявила грубые санитарные нарушения.
16.01.2025, 13:39 223361
Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане
Медалью будут награждать участников Великой Отечественной войны, работников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и др.
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новая юбилейная медаль в честь 80-летия Великой Победы. Проект постановления главы государства опубликован на портале "Открытые НПА".
В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, постановляю: учредить юбилейную медаль "1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", - говорится в проекте постановления.
Юбилейной медалью награждаются:
- участники Великой Отечественной войны;
- лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований;
- граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак;
- не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне.
В проекте постановления также имеется описание медали. Она будет выполнена из металла золотистого цвета.
На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-победителя, устанавливающего на крыше Рейхстага знамя Победы. Нижняя часть медали обрамлена лавровыми веточками, между которыми находится пятиконечная звезда. В верхней части нанесены цифры "1945-2025". На оборотной стороне медали, в центре, надпись: "1941-1945 ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСКЕ 80 ЖЫЛ". Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение ордена", - говорится в документе.
16.01.2025, 11:19 215326
В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января 2025 года православные христиане будут отмечать Крещение. В связи с этим в городах пройдут крещенские купания.
Праздник Крещения также называется праздником Богоявления. Считается, что в этот день Бог явил себя миру в трех лицах: сын Иисус Христос, принявший крещение в реке Иордан, святой Дух, который снизошел на него в виде голубя и Бог Отец, который засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.
В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная литургия, по окончании которой состоится чин великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Стали известны места для крещенских купаний в Астане и Алматы.
В Астане крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 20.00 до 02.00 и 19 января с 08.00 до 23.00. Там подготовлены 4 купели.
В Алматы и Алматинской области желающие смогут совершить погружение в "иордань" - источник с освященной водой - в следующих храмах:
- Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5)
18 января с 10.00 до 18.00
19 января с 09.00 до 18.00
- Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)
С 11.00 18 января до 22.00 19 января
- Казанский собор (ул. Халиуллина, 45а)
С 11.00 18 января до 15.00 19 января
- Храм Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493)
С 22.00 18 января до 22.00 19 января
- Храм Александра Невского (Параскевинский) (ул. Жансугурова, 500в)
19 января с 00.00 до 20.00
- Крестовоздвиженский храм (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37б)
19 января с 01.00 до 22.00
- Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)
19 января с 10.00 до 22.00
- Покровско-Всехсвятский храм (ул. Юных пионеров, 85)
19 января с 00.00 до 21.00
- Благовещенский храм (Алматинская область, поселок Алатау, ул. Ибрагимова, 13)
19 января с 00.00 до 22.00
- Богородице-Рождественский храм (микрорайон Акжар, ул. Егинсу, 1б)
19 января с 12.00 до 18.00 (теплая купель)
- Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыра, ул. Ажимуратова, 1)
19 января с 11.00 до 22.00
- Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)
18 января с 10.00 до позднего вечера 21 января
Теплые раздевалки будут открыты 19 января с 02.00 до 21.00
- Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)
19 января с 11.00 до 20.00
- Храм в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Алматинская область, Талгарский район, пос. Панфилова, ул. Гагарина, 22)
19 января с 11.00 до 17.00
- Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова, 13)
19 января с 05.00 до 22.00
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?