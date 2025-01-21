Алматинский ботсад собрал 200 кг корма для птиц за 3 дня

Еду для птиц приносили пенсионеры, школьники, целые семьи и даже присылали из других городов

Фото: Ботсад Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ботанический сад Алматы завершил акцию по сбору корма для синиц.





Благодаря вашему неравнодушию и активному участию нам удалось собрать более 200 кг корма всего за три дня! Спасибо всем, кто принял участие в этой акции", - написали сотрудники ботсада в соцсетях .





По их словам, еду для птиц приносили пенсионеры, школьники, целые семьи и даже присылали из других городов.





Наши общие усилия помогут пернатым друзьям пережить холодные зимние дни", - подчеркнули сотрудники.





В ботсаду также обратились к жителям города с просьбой не оставлять без внимания городских птиц.





Мы будем рады, если вы будете подкармливать городских птичек в своих дворах, парках и скверах", - говорится в сообщении.





Напомним, на прошлой неделе Алматинский ботсад обратился к посетителям с просьбой помочь с кормом для птиц. Сотрудники также рассказали, чем можно подкармливать птиц зимой.





Для справки





В 1995 году НИИ "Институт ботаники" и НИИ "Главный ботанический сад" были объединены в Институт ботаники и фитоинтродукции НАН РК. В настоящее время он находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.





В 2006 году ботанический сад был внесен в перечень особо охраняемых природных территорий РК, что позволило остановить продажу земель сада под застройку.





В 2019-2020-м годах ботанический сад был реконструирован и обновлен за счет средств фонда Булата Утемуратова.