Бывшему чиновнику АО "НК "КТЖ" заменили штраф на 7 лет лишения свободы

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Акмолинская транспортная прокуратура изучила материалы по исполнению приговора в отношении бывшего руководителя железнодорожной организации Нур-Султана, осужденного за взятки, и посодействовала замене наказания в виде штрафа на реальное лишение свободы, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году ему был назначен уголовный штраф в размере 40 млн тенге за использование должностных полномочий в незаконном обогащении и неоднократное получение лично и через посредника взяток путем вымогательства. В январе 2019 года по ходатайству осужденного судом №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана исполнение приговора было отсрочено на 1 год. По истечении срока отсрочки, осужденный не смог полностью уплатить штраф (произведена лишь частичная оплата в размере 6,8 млн тенге)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После вмешательства транспортного прокурора постановлением районного суда уголовный штраф осужденному был заменен на 7 лет лишения свободы.

Жалоба, поданная на данное решение суда, оставлена без удовлетворения. На сегодня судебный акт вступил в силу, уточнили в ведомстве.

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