ПЕТРОПАВЛОВСК. 31 МАРТА - Бывший насильник держит в страхе целое село в Северном Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина уже избил двух женщин. На одну из них дебошир напал с ножом. Полицейские завели только административное дело и посадили мужчину на 20 суток. Скоро этот срок истекает, и местные жители боятся выходить на улицу. Они слезно просят защитить их от хулигана, опасаясь, что следующее нападение закончится летально, сообщает телеканал " Астана ".

Одной из пострадавших стала жительница Саумалколя Татьяна Дзекелева. Она трудится продавцом в местном магазине. Однажды вечером в торговую точку нагрянул нетрезвый односельчанин. Мужчина требовал бесплатную закуску. Женщина вежливо отказала. Тогда обидчик дождался окончания рабочего дня и напал на Татьяну в подъезде ее дома.

Он шел за мной от магазина и дошел до подъезда моего дома, в подъезде он резко меня ударил, я упала, и начал избивать. Сильно разбил губу и большие были гематомы по всей голове, телу и лицу. Меня забрали на скорой, сделали рентген и наложили 6 швов", - говорит она.

В тот же вечер он напал и на Любовь Товстик. Представил нож к горлу и избил.

Стал перекрывать мне двумя руками рот и нос, я стала задыхаться. Он меня ударил по голове, потом в челюсть, от этого удара я упала. Он склонился надо мной, я увидела лицо, и кулаком ударил в глаз, я ослепла. Почему мы должны жить в страхе, все женщины и дети перепуганы. Он выйдет на свободу, а что будет дальше? Мы не знаем, что в голове у этого человека", - сказала пострадавшая.

Женщины написали заявление в полицию.

Собранный материал по части 1 статьи 73 КОАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности) и по части 2 статьи 434 (Мелкое хулиганство) направлен в суд", - сказал начальник МПС отдела полиции Айтырауского района Бакытжан Жантлеуов.

По решению суда Асет Тленбаев арестован за избиение женщин. Но за решеткой он проведет чуть больше двадцати суток. Служители Фемиды пояснили, такая мера наказания избрана не случайно. Пострадавшим нанесен легкий вред здоровью. А то, что человек может быть опасен для общества в дальнейшем, во внимание не берется.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что обеим потерпевшим Тленбаевым причинён легкий вред здоровью. Если бы экспертиза показала средний или тяжкий вред здоровью за это деяние предусмотрена уголовная ответственность, поэтому органами внутренних дел в отношении него составлен протокол об административном правонарушении", - сообщила судья Айтырауского районного суда СКО Сания Кайлыбаева.

Но теперь в страхе живут все жители поселка. Они с ужасом ждут, когда дебошир выйдет на свободу, тем более что, по словам сельчан, он уже отбывал срок в тюрьме, в том числе за изнасилование, говорят саумалкольцы.

Полицейские Айыртауского района пообещали, что будут тщательно следить за хулиганом после его освобождения. Но сельчане в это не верят. Люди боятся, что легкими побоями в будущем дело может не ограничиться.

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