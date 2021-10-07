Часть Атырау останется без электроэнергии

10.00-17.00 - улица Махамбета, 12, улица Аманшина, 17, улица Грибоедова, 2Б, 28.
10.00-18.00 - улица Монкеулы, улица Кобданова, улица Амандосова, улица Караганды.
Напомним, системный оператор АО "KEGOC" отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров.
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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
07.10.2021, 08:10 26137
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и в южных районах усилится ветер, ночью и утром туман, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман.
На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей.
Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей.
Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
В восьми областях объявили штормовое предупреждение
06.10.2021, 21:26 88642
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября, ночью, на севере Атырауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.
7 октября в Алматинской области, в районе Алакольских озер, ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
7-9 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, днем 7, сутки 8 октября порывы 23-28 метров в секунду.
Днем 7 октября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
7 октября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, в центре и на юге 23-28 метров в секунду.
7 октября в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
7 октября на востоке Павлодарской области ожидается туман.
7 октября, ночью и утром, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в период с 7 по 9 октября в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.
Нападение на судоисполнителя в Алматы было жестоким
06.10.2021, 20:21 39988
Фото: Кадры из видео
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Нападение на судоисполнителя в Алматы было жестоким, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматы еще один судебный исполнитель едва не стал жертвой ответчика. Пристав собирался сносить незаконную пристройку к частному дому, однако последовал жесткий ответ. Конфликт возник из-за пристройки. По решению суда объект был возведен с нарушением норм и потому подлежал сносу. Самостоятельно владельцы дома разрушать здание не хотели и за дело взялся частный судебный исполнитель. Визит незваного гостя вызвал агрессию у хозяина. Не сумев переубедить судебного исполнителя, владелец частного сектора пустил в ход кулаки, сообщает телеканал Almaty.tv.
Как выяснилось, владельцем дома несдержанный мужчина стал совсем недавно. Пристройка была возведена еще до покупки недвижимости. Прежний владелец в течение нескольких лет судился с соседом. По словам последнего, возведенное строение представляло реальную угрозу его жизни.
До суда показывал, что ребята, трещины пошли. Потом стало все хуже. Я боюсь, что по весне, когда пропитается земля водой, это все здесь съедет", - говорит житель города Тимур Сагандыков.
По словам судебного исполнителя, ранее в подобных ситуациях он никогда не оказывался. О своем состоянии потерпевший рассказал в социальных сетях.
Удар был сильный. Поехал в больницу. Думал перелом. Обошлось все нормально. Чувствую себя хорошо. Перелома нет, ушиб есть. Ребро болит. На правом боку спать не могу. А так чувствую себя хорошо", - отметил частный судебный исполнитель Адиль Ермеков.
Конфликт, по словам квартирантки, проживающей в доме, спровоцировал судоисполнитель. Все обвинения в свой адрес судебный исполнитель отрицает. На обидчика он написал заявление в полицию. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В городском департаменте полиции пообещали взять ход расследования на контроль.
Как стало известно, в Верховном суде рассматривали ходатайство о пересмотре решения районного суда Алматы о сносе пристройки к дому, сообщает Tengrinews.kz.
15 февраля 2021 года судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Иманиязова Ш.С. рассмотрела ходатайство Байболгановой Э.П. о пересмотре решения Бостандыкского районного суда Алматы от 21 июля 2020 года о признании недействительным акта приемки построенного объекта в эксплуатацию, признании незаконным строительства пристройки к жилому дому, сносе пристройки.
Соседи Байболгановой - Сагандыков Т.С. и Ибраева Е.С. - обратились в суд с иском, утверждая, что пристройка является незаконной и представляет угрозу для их безопасности. Балгабаева в свою очередь предъявила им встречный иск, мотивировав тем, что истцы периодически угрожают ей отключением воды, а с навеса их дома на ее участок стекает вода. Районный суд частично удовлетворил иск соседей и постановил снести пристройку к жилому дому по улице Виноградная за счет средств владелицы участка. Алматинский городской суд постановлением от 6 января 2021 года решение районного суда оставил без изменения.
В ходатайстве заявитель, ссылаясь на нарушения норм материального и процессуального права, просит пересмотреть принятые по делу судебные акты и отменить их с направлением дела на новое рассмотрение. Изучив доводы ходатайства, судебные акты, судья считает, что оснований для пересмотра судебных актов не имеется по следующим основаниям", - указано в постановлении Верховного суда.
В постановлении суда также отмечается, что решение о сносе было принято на основании экспертиз. К примеру, приводится строительно-техническая экспертиза от 7 июля 2020 года, установившая, что фактически выполненные работы на объекте не соответствуют работам, указанным в эскизном проекте. Реконструкция объекта производилась с изменением несущих и ограждающих конструкций наружных стен, с увеличением общей площади домостроения с пристройкой и изменением функционального назначения помещений. Акт приемки в эксплуатацию был подписан еще до окончания работ в доме. Кроме того, расположение жилого строения до межевой границы с соседним участком составляет менее одного метра, что нарушает требования правил планировки и пожарной безопасности.
Кроме того, существует вероятность оползневого схода склона на нижерасположенный участок.
Фундамент дома 3/1 - глубокого заложения на ленточном основании, что категорически запрещено на просадочных грунтах. В результате пригрузки склона и попадания поверхностных и сточных вод с крыши здания (дом 3/1) начались просадочные процессы на соседнем участке. Лестницы и стенки террасы дома 3/1 начали деформироваться, трескаться. Уклон поверхности значительно увеличился и направлен вниз по склону. Деформации указывают на возможное разрушение стенок террасы и формирование оползневого процесса, что может повлечь за собой разрушение строений дома 3А и возможную гибель людей", - указано в постановлении суда.
К таким же выводам об опасности оползня пришли специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы и ГУ "Казселезащита" в ходе обследования участка в августе 2019 года.
В итоге судья Верховного суда отказала в передаче ходатайства владелицы участка в кассационную коллегию. В постановлении отмечено, что существенных нарушений норм материального либо процессуального права не допущено и оснований к пересмотру оспариваемых судебных актов не имеется.