Часть домов одного из районов Алматы останется без горячей воды

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщила об отключении от подачи горячей воды части домов Турксибского района Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 14 июня по 12 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц Ахметова - Закарпатская - Калмаржын - Огарева", - сказано в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

В организации объяснили, что ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ в котельной "Аэропорт".

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