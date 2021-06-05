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Часть зданий Медеуского района Алматы на сутки останутся без горячей воды

04.06.2021 12124
Часть зданий Медеуского района Алматы на сутки останутся без горячей воды
АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - В Медеуском районе Алматы часть зданий на сутки отключат от горячей воды, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 8 часов 7 июня до 8 часов 8 июня 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контурах улиц Райымбека - Есенберлина - Орманова - Кабанбай Батыра - Пушкина - Макатаева - Уалиханова", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети". 

 
Ограничения вводятся из-за необходимости проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения. 
 
ТОО "Алматинские тепловые сети" просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. 
 

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