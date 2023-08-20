Численность населения в Казахстане составила 19 899 377 человек

В первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч - мальчики, 91,5 тысячи - девочки

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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения на 1 июля составила 19 899 377 человек, из них горожане - 12 317 671 человек, сельские жители - 7 581 706 человек, 48,8% - мужчины, 51,2% - женщины, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.





В первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч - мальчики, 91,5 тысячи - девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,20 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (25,97 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,46) областях и в Шымкенте (24,70).





Число умерших за указанный период составило 63,6 тысячи человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек - 6,44. Естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тысячи человек.





Самый высокий уровень смертности наблюдается в Восточно-Казахстанской (11,07 на 1000 населения), Северо-Казахстанской (11,06) и Костанайской областях (10,04), что связано с возрастной структурой населения этих областей.





За 6 месяцев в возрасте до 1 года умерло 1454 младенца, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.





На 1 июля в стране зарегистрировано 53,8 тысячи браков. Коэффициент брачности составил 5,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 8,1 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака). Коэффициент разводимости составил 0,83 на 1000 человек.





Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 5,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Астана (16 044 человека), Алматы (15 611 человек) и Шымкент (1049 человек).





В январе-июне 2023 года число прибывших в страну составило 13 652 человека, число выбывших из страны 6996 человек. Сальдо миграции составило 6656 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 56,7%.





Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%, доля выбывших в эти страны - 75,4%.