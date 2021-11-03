Дачники перекрыли дорогу из-за отключения электричества в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 2 НОЯБРЯ - В Алматинской области местные дачники перекрыли дорогу. Причиной послужили отключения электричества. Об этом стало известно из социальных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера на Иссыкских дачах было неспокойно. Группа жителей перекрыла дорогу из-за взаимных расчетов между двумя садоводческими обществами. Проще говоря, одно общество отключило электроэнергию другому потому, что там везде счётчики. Одни дачи дают свет другим дачам, везде счётчики. Естественно, среди тех, кто остался без света, многие не имели задолженности", - сказано в описании к видео.
Напомним, в Казахстане резко выросло потребление электроэнергии: более чем на 7% за 9 месяцев этого года. Рост потребления связывают в том числе с работой так называемых майнеров. Для их стабильного и бесперебойного функционирования нужны мощности, сопоставимые с годовым объемом электроэнергии, которую вырабатывают крупные ГРЭС. Поэтому в РК предложили ввести повышенный тариф на электроэнергию для майнеров.
В то же время в регионах Казахстана в этом году часто наблюдаются перебои с электричеством, без света часто оставались жители Алматы.
В АО "Алатау жарык компаниясы" заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг,
В октябре с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт.