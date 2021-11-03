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Дачники перекрыли дорогу из-за отключения электричества в Алматинской области

02.11.2021, 15:54 57754
ТАЛДЫКОРГАН. 2 НОЯБРЯ - В Алматинской области местные дачники перекрыли дорогу. Причиной послужили отключения электричества. Об этом стало известно из социальных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вчера на Иссыкских дачах было неспокойно. Группа жителей перекрыла дорогу из-за взаимных расчетов между двумя садоводческими обществами. Проще говоря, одно общество отключило электроэнергию другому потому, что там везде счётчики. Одни дачи дают свет другим дачам, везде счётчики. Естественно, среди тех, кто остался без света, многие не имели задолженности", - сказано в описании к видео.

 

Напомним, в Казахстане резко выросло потребление электроэнергии: более чем на 7% за 9 месяцев этого года. Рост потребления связывают в том числе  с работой так называемых майнеров. Для их стабильного и бесперебойного функционирования нужны мощности, сопоставимые с годовым объемом электроэнергии, которую вырабатывают крупные ГРЭС. Поэтому в РК предложили ввести повышенный тариф на электроэнергию для майнеров.
 
В то же время в регионах Казахстана в этом году часто наблюдаются перебои с электричеством, без света часто оставались жители Алматы
 
В АО "Алатау жарык компаниясы" заявили, что отключения электричества во многих частях города связаны не с их сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, которые тянутся с севера на юг,
 
В октябре с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт. 
 

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В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет

03.11.2021, 16:11 1810
В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Законодательная норма по установлению групп инвалидности детям с 7 лет введена в действие в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Норма принята в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК. 

 

Детям-инвалидам, достигшим на дату введения в действие закона (24 октября 2021 года) возраста от 7 до 16 лет, установление группы инвалидности будет осуществлено однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по экспертному заключению, вынесенному заочно на основании данных, имеющихся в акте (-ах) МСЭ и оценки степени ограничений жизнедеятельности, на период инвалидности, установленный ранее по категории "ребенок-инвалид". Таким образом, родителям/законным представителям, детям которых исполнилось 7 и более лет на дату вступления в силу закона, не нужно приходить в отделы МСЭ для установления группы инвалидности".

 
Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.
 
При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.
 

В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

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