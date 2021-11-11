Дефекты на 1,3 млрд тенге выявлены в медорганизациях Алматы

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АЛМАТЫ. 10 НОЯБРЯ - За период с января по сентябрь 2021 года в медицинских учреждениях Алматы при мониторинге качества и объемов оказанных услуг обнаружили более 50 тысяч дефектов на сумму более 1,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы отдела мониторинга качества медуслуг Асем Манапбаевой, больше всего дефектов в Алматы выявляют среди организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги. По этому виду медицинской помощи осуществлены снятия более чем на 80 млн тенге. В организациях, оказывающих консультативно-диагностические услуги, при проверке было выявлено более 45 тыс. дефектов, пишет Kursiv.kz

По ее словам, еще 5,8 тыс. дефектов приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму более 1,2 млрд тенге.

Наименьшее количество дефектов - у поставщиков услуг ПМСП: сумма нарушений составила 60 млн тенге.

Основные дефекты, выявленные при мониторинге, - отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг", - заявила глава алматинского филиала Асем Манапбаева.

Снятые с оплаты средства будут направлены на последующее финансирование медпомощи, подчеркнули в пресс-службе ведомства.