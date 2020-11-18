Дело об изнасиловании собак в Нур-Султане: волонтеры просят помощи у президента

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Нашумевшая история об изнасиловании собак в Нур-Султане получила продолжение, передает Kazakhstan Today.

Зоозащитники просят помощи у президента. Волонтеры уверены: полицейские хотят замять дело и оставить насильников без наказания, сообщает AstanaTV

По информации телеканала, сейчас четвероногие уже резвы и дружелюбны. Хотя два месяца назад вздрагивали от любого шороха, тряслись и боялись людей. В сентябре жуткое преступление потрясло общественность. Четырёх собак нашли изнасилованными в столичном изоляторе для отловленных животных . Два месяца волонтёры ждут наказания насильников. Но дело, говорят зоозащитники, будто спускают "на тормозах".

Конкретный человек, на которого я указывала следователю, но в допросе, в этом же ответе следователя, когда этого человека допрашивали, как-то это всё звучит: "Это – не я. Я там работал до шести, меня там вечером не было". И следователь такой: Ну ладно". Его (дело) пытаются откровенно "замять", потянуть время и потом просто закрыть", - говорит руководитель фонда защиты животных "Стопотлов" Юлия Педченко.

В полиции же говорят: следствие пока не завершилось. Поэтому делать выводы рано. При этом подробности расследования стражи порядка не разглашают.

Данный факт находится в производстве ДП по части 1 статьи 316 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Нур-Султана Эльмира Шауленова.

Волонтёры в беспристрастность расследования не верят. Поэтому зоозащитники намерены просить помощи у президента. Они уже написали письмо на имя главы государства и собирают подписи.

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