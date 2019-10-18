Департамент госдоходов Алматы провел проверки организаторов мероприятий в сфере шоу-бизнеса

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Департаментом государственных доходов по Алматы в целях налогового контроля и администрирования налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений проведены налоговые проверки в отношении организаторов мероприятий, передает Kazakhstan Today.

В отношении организаторов мероприятии проведено хронометражное обследование, в частности по организации следующих концертных мероприятий: организация фестиваля - доход составил 20,9 млн тенге; организация сольного концерта (площадка Ледовая арена "Halyk Arena") - доход составил 31,1 млн тенге.

По итогам двух мероприятий доход организатору составил 52 млн тенге, тогда как до хронометражного обследования налогоплательщикам в форме налоговый отчетности была отражена сумма около 3 млн тенге, то есть реальный доход превысил заявленную сумму в 15 раз, или на 48 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Также проведено хронометражное обследование в отношении организаторов тренинга в "Алматы Арена". В ходе проверки был установлен доход организатора в размере свыше 85 млн тенге, тогда как за весь 2018 год налогоплательщиком в налоговой отчетности оборот составлял ноль тенге.

Департаментом будет продолжаться проверочные мероприятия по организаторам мероприятий в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений до конца 2019 года.

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