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Департамент полиции Кызылординской области опроверг задержание начальника управления полиции

01.11.2021, 09:44 40339
КЫЗЫЛОРДА. 1 НОЯБРЯ - В областном департаменте полиции отрицают задержание начальника УП Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее ИА "NewTimes.kz" сообщило, что антикоррупционной службой Кызылординской области задержан руководитель штаба отдела полиции Шиелийского района по подозрению во взятке. Также сообщалось, что департамент КНБ по Кызылординской области произвел задержание начальника управления полиции Кызылорды за хранение наркотических средств с целью сбыта. 
 
Департамент полиции Кызылординской области прокомментировал публикацию.
 

Опубликованная информация в части, касающейся начальника УП города Кызылорды Нурлана Агадилова, не соответствует действительности. Он находится в очередном трудовом отпуске, какие-либо процессуальные меры в отношении него на сегодняшний день не принимались. В настоящее время по указанному факту проводится служебное расследование", - сообщили в полиции.

 
В ведомстве призвали доверять только официальным сведениям государственных органов и не распространять недостоверную информацию.
 

Напоминаем, что согласно Уголовному кодексу РК, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

 
Также в ведомстве подчеркнули, что любые случаи, связанные с незаконными действиями сотрудников полиции, являются вопиющими и недопустимыми.
 

Руководство департамента полиции Кызылординской области считает, что любые случаи, связанные с незаконными действиями сотрудников полиции, являются вопиющими и недопустимыми, и всегда придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от таких руководителей и сотрудников. На постоянной основе проводится комплексная работа по принятию мер по укреплению служебной дисциплины и законности, противодействию коррупции среди личного состава", - говорится в сообщении департамента полиции.

 

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новости по теме

В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

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