Департамент полиции Кызылординской области опроверг задержание начальника управления полиции

КЫЗЫЛОРДА. 1 НОЯБРЯ - В областном департаменте полиции отрицают задержание начальника УП Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее ИА "NewTimes.kz" сообщило, что антикоррупционной службой Кызылординской области задержан руководитель штаба отдела полиции Шиелийского района по подозрению во взятке. Также сообщалось, что департамент КНБ по Кызылординской области произвел задержание начальника управления полиции Кызылорды за хранение наркотических средств с целью сбыта.
Департамент полиции Кызылординской области прокомментировал публикацию.
Опубликованная информация в части, касающейся начальника УП города Кызылорды Нурлана Агадилова, не соответствует действительности. Он находится в очередном трудовом отпуске, какие-либо процессуальные меры в отношении него на сегодняшний день не принимались. В настоящее время по указанному факту проводится служебное расследование", - сообщили в полиции.
В ведомстве призвали доверять только официальным сведениям государственных органов и не распространять недостоверную информацию.
Напоминаем, что согласно Уголовному кодексу РК, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что любые случаи, связанные с незаконными действиями сотрудников полиции, являются вопиющими и недопустимыми.
Руководство департамента полиции Кызылординской области считает, что любые случаи, связанные с незаконными действиями сотрудников полиции, являются вопиющими и недопустимыми, и всегда придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от таких руководителей и сотрудников. На постоянной основе проводится комплексная работа по принятию мер по укреплению служебной дисциплины и законности, противодействию коррупции среди личного состава", - говорится в сообщении департамента полиции.