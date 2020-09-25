Депутат мажилиса прокомментировала отставку вице-министра здравоохранения РК

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook прокомментировала информацию об отставке вице-министра здравоохранения Людмилы Бюрабековой, передает Kazakhstan Today.

Депутат считает, что Бюрабекова должна понести ответственность за свои действия.

Нехорошие воспоминания связаны с этой дамой. Не давала развиваться фармацевтической промышленности страны, препятствовала проведению клинических исследований приборов, препаратов казахстанских ученых. Не поддерживала продвижение новых подходов. Утверждала продвижение лекарств зарубежного производства по цене в несколько раз дороже, чем у соседей. Продвигала анализы ПЦР в одной сети лабораторий за 20 000 тенге. Сообщила, что маски дешевле 110 тенге быть не могут. Спокойно относилась к отсутствию лекарств в страшный летний период этого года. Демонстрировала отсутствие эмоционального интеллекта, безразличие к судьбе людей, пациентов", - рассказала депутат.

Надеюсь, что не просто убрали. За это надо отвечать", - написала Смирнова.

Людмила Бюрабекова была назначена на должность вице-министра здравоохранения в апреле 2020 года, когда министром был Елжан Биртанов. 23 сентября постановлением правительства Бюрабекову освободили от должности согласно поданному заявлению.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства