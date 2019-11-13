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Депутаты "Nur Otan" проанализируют проблемы каждого населенного пункта страны

12.11.2019, 13:13 9343
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Партия "Nur Otan" рассмотрела промежуточные результаты исполнения программ развития территорий во всех регионах страны, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев в ходе совещания с членами правительства и фракции "Nur Otan" в мажилисе парламента поручил провести заслушивание хода исполнения стратегических документов в регионах и с учетом проведенного анализа приступить к разработке новых программ развития территорий до 2025 года, сообщила пресс-служба партии.
 
Так, в столице депутаты фракции в маслихате города обратили внимание местных властей на тот факт, что 42 тысячи астанчан до сих пор не актуализировали свой социальный статус, что в скором времени может привести к перегрузке городских поликлиник, школ и рынка труда. В Алматы были подняты вопросы высокой смертности на дорогах, энергоэффективности и инфраструктурного развития. 
 
В Шымкенте члены фракции подняли проблему нехватки больниц и образовательных учреждений. В девяти школах Шымкента сегодня действует трехсменка. К подобному обучению могут перейти еще около восьми учебных заведений города.
 
В Западно-Казахстанской области из 111 целевых показателей достигнуты 97, при этом существуют проблемы аварийных и трехсменных школ. Плохие показатели по сбору урожая зерновых и рост количества ДТП. В Карагандинской области приоритетными вопросами станут ремонт дорог, строительство инфраструктуры и жилья. В программу включены индикаторы, отражающие рост доходов и качество жизни населения.
 
Депутаты фракции "Nur Otan" в Восточно-Казахстанской области отметили необходимость повышения качества общественного транспорта и строительства школ. В Акмолинской области необходимо ускорить развитие сетей водоотведения и создать объекты размещения твердых бытовых отходов. Стоит вопрос активизации работы по привлечению инвестиций для реализации промышленного потенциала и развитию МСБ. В Северо-Казахстанской области намерены ускорить темпы строительства жилья, ремонта дорог и инженерных коммуникаций в сельской местности. 
 
В соответствие с поручением руководства партии и озвученной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу Казахстана концепции "слышащего государства" во всех регионах депутатами "Nur Otan" будут проанализированы проблемные вопросы каждого населенного пункта и сформированы предложения для региональных программ развития территорий до 2025 года.
 

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