Десятки алматинцев собрались возле здания АРРФР, требуя кредитной амнистии

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По словам собравшихся, они получили рассылку о том, что им могут списать кредиты. Люди заполняют бланки и кладут их в ящик для писем.
В настоящее время Жанболатом Мамаем в социальных сетях и мессенджерах продолжает распространяться недостоверная информация о якобы объявленной "кредитной амнистии" по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет, что данные заявления Ж. Мамая недостоверные и вводят в заблуждение граждан с целью реализации его личных политических целей", - сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Финрегулятор сообщает, что в настоящее время в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов (Программа) для помощи ипотечным заемщикам из категории социально уязвимых слоев населения, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.
Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о необходимой поддержке заемщика. Поэтому проведение кредитной амнистии законодательно не предусмотрено, Агентство не обладает полномочиями принятия решений по списанию задолженности населения по кредитам", - говорится в сообщении.
В АРРФР отмечают, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября текущего года введен единый порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будут рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.
Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", - отметили в ведомстве.