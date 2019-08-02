Девушка-инвалид из Актобе два дня голодала в запертой отцом квартире

Актобе. 1 августа. Kazakhstan Today - В Актобе волонтеры спасли девушку-инвалида, которая два дня голодала в запертой квартире, передает Kazakhstan Today.

О 31-летней Айнур волонтеры узнали восемь месяцев назад. Девушка проживает в общежитии вместе с отцом. Шесть лет назад она выпала с 4-го этажа, после этого передвигаться самостоятельно не может. Недавно волонтеры приехали к ней с очередным визитом, но в квартиру смогли попасть только после приезда полицейских и спасателей. Как выяснилось, отец Айнур уехал на вахту. Обездвиженная девушка осталась одна, сообщил телеканал " Астана ".





Фактически оставил ее дома одну, человек не ходит, спуститься в магазин он не может. Кто-то приносит ей, закупили "Ролтонов" пакеты. Вот чем она и питалась. Первые ее слова о том, что она попросила поесть", - сказал волонтер Али Оспанов.

Девушку положили в больницу на обследование. По заключению медиков, Айнур поступила к ним в крайне тяжелом состоянии.

Общее состояние ослабленное. При поступлении артериальное давление было снижено до 100. Была легкая заторможенность, из-за того, что она, возможно, не ела. Организм обезвожен", - отметил хирург Актюбинской железнодорожной больницы Жасланбек Таганов.

Сейчас пациентке необходима помощь невропатолога, травматолога и психолога, отмечают врачи. Кроме этого, у Айнур выявили заболевание поджелудочной железы. После курса лечения ее планируют направить в социально-медицинское учреждение. Но для этого нужно согласие отца.

Чтобы направить ее в интернат, нам необходимо получить согласие ее отца. Он должен написать: "Да, я согласен, чтобы моего ребенка отправили в интернат". Сначала судебная экспертиза должна подтвердить ее дееспособность или недееспособность, после чего мы поставим ее в очередь на получение места в интернате. Но сейчас в очереди много людей, больше 175 человек. Как только придет время, направим", - пояснила психиатр КДП №1 Актобе Сания Мусиева.

По данным телеканала, отец девушки все еще находится на вахте, выйти с ним на связь не удалось. Об этом случае уже узнали полицейские. По данному факту проведут проверку, после чего определят статью, по которой отец Айнур будет привлечен к ответственности.

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