Директор районного дома культуры осуждена на два года за хищение бюджетных средств

Кокшетау. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за хищение бюджетных средств осуждена директор ГККП "Есильский районный дом культуры", передает Kazakhstan Today.
Директора ГККП "Есильский районный дом культуры" Абдигапарову обвиняли в хищении бюджетных средств на общую сумму 888 332 тенге.
С 2017 по 2018 годы путем фиктивного трудоустройства и незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшей Бейсеновой А.С., Абдигапарова совершила хищение на указанную сумму. 12 февраля 2020 года приговором Есильского районного суда Абдигапарова она признана виновной. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, без конфискации имущества, но с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Антикоррупционной службе.
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