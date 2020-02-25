Директора Центра занятости Шымкента приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге

Шымкент. 24 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте внесли приговор в отношении бывшего директора городского Центра занятости, передает Kazakhstan Today.

По версии следствия, работая на должности директора КГУ "Центр занятости города Шымкента" с 2015 по 2017 год, Асылжан Жамалбеков ненадлежаще исполнял свои обязанности.

Вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе был причинен ущерб государству. Не соблюдая требования Постановления Республики Казахстан "Об утверждении программы "Жумыспен камту-2020", Жамалбеков не осуществил должным образом проверку и контроль целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета, и допустил безосновательный перевод на счета индивидуальных предпринимателей со стороны осужденной Джунусалиевой и других лиц", - проинформировали в пресс-службе суда.

Суд признал Жамалбекова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (4 538 000 тенге), с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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