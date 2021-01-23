Для большинства казахстанцев 2020 год был сложным

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Информационное агентство Kazakhstan Today провело опрос среди читателей на тему: как Вы оцениваете уходящий 2020 год?

Для большинства участников опроса - 64% - год был сложным и тяжелым.

Насыщенным и полным впечатлений 2020 год оказался для 22% читателей.

Еще 14% участников опроса указали на то, что хорошего и плохого было поровну.

Оставшиеся 2% респондентов выбрали ответ "Мне все равно".

Безусловно, самым сложным для Казахстана, как и для всего мира, в 2020 году стало распространение коронавирусной инфекции, которое повлекло большое количество жертв. Для сдерживания распространения заболевания в РК впервые в истории было введено чрезвычайное положение, а ряд карантинных ограничений действует до сих пор. Подробнее о развитии ситуации с COVID-19 в Казахстане читайте в обзорном материале Kazakhstan Today

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