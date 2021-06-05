Дом социальных услуг открылся в Алматы

АЛМАТЫ. 4 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев совместно с представителями НПО и общественных объединений принял участие в открытии Дома социальных услуг по проспекту Достык, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Социальное развитие и поддержка горожан - приоритетная и стратегическая задача акимата Алматы, обозначенная в Стратегии развития "Алматы-2050". Мы ставим цель сделать Алматы городом равных возможностей - инклюзивным человекоцентричным городом", - подчеркнул Сагинтаев.

По его словам, формируется социально-ориентированный бюджет, 46% расходов которого в текущем году идет на развитие социальной сферы. Социальной поддержкой будут охвачены порядка 124 тыс. человек на 25 млрд тенге (соцпомощь - 7,1 млрд, специальные соцуслуги - 4,6 млрд, соцзащита инвалидов - 5,6 млрд, занятость населения - 6,1 млрд, активное долголетие, "Бакытты отбасы" - 954 млн, "Шынга орлеу", школа независимой жизни - 406 млн тенге).

Дом социальных услуг находится по проспекту Достык, рядом - станция метро "Абай", 7 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. То есть горожане могут добраться из любой точки города.

Дом социальных услуг оснащен современным подъемным устройством. В операционном зале на первом этаже посетителей будут принимать консультанты управления социального благосостояния, управления жилищной политики, Центра занятости населения, НАО "Правительство для граждан ЦОН", АГФ "Государственный центр по выплате пенсий", управления миграционной службы департамента полиции, департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматы.

На втором этаже предусмотрен операционный зал и бэк-офис Центра занятости, где соискатели смогут найти подходящую работу, а работодатели - необходимых работников.

На третьем и четвертом этажах будут функционировать управление социального благосостояния, отдел распределения жилья управления жилищной политики Алматы и зона обслуживания населения "Адалдык аланы". На пятом этаже - различные отделы управления жилищной политики и многофункциональный актовый зал для проведения мероприятий.

Лицам с ограниченными возможностями предоставлена уникальная возможность проводить надлежащие процедуры и подписывать все необходимые документы в одном месте, исключая излишнюю бумажную волокиту и бюрократию. В центре будет доступно 776 услуг.

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