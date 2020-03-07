Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Дороги на Большое Алматинское озеро и озеро Иссык закрыты, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время на 16-м километре (за мостом) АО "Национальной компанией "КазАвтоЖол" установлен шлагбаум, а также дорожный знак "Движение запрещено", с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру. Данный участок автомобильной дороги обслуживает подрядная организация АОФ ТОО "Казахавтодор"", - сообщили в пресс-службе Иле-Алатауского национального парка.

В нацпарке также отметили, что проезд закрыт на неопределенный срок. С целью безопасности, дорога будет открыта после проведения капитального ремонта (данный вопрос находится в компетенции АО "Национальная компания "КазАвтоЖол").

Проезд на озеро Иссык закрыт в связи с лавиноопасным периодом", - добавили в нацпарке.

Администрация парка просит заранее координировать маршрут.

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