Дороги на Большое Алматинское озеро и озеро Иссык закрыты

В настоящее время на 16-м километре (за мостом) АО "Национальной компанией "КазАвтоЖол" установлен шлагбаум, а также дорожный знак "Движение запрещено", с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру. Данный участок автомобильной дороги обслуживает подрядная организация АОФ ТОО "Казахавтодор"", - сообщили в пресс-службе Иле-Алатауского национального парка.
В нацпарке также отметили, что проезд закрыт на неопределенный срок. С целью безопасности, дорога будет открыта после проведения капитального ремонта (данный вопрос находится в компетенции АО "Национальная компания "КазАвтоЖол").
Проезд на озеро Иссык закрыт в связи с лавиноопасным периодом", - добавили в нацпарке.
Администрация парка просит заранее координировать маршрут.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства