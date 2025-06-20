Высокая пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Казахстана

В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и пыльные бури

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 19 июня, на большей части территории республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, сообщает РГП "Казгидромет".





На западе, северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, возможен град. Лишь на юго-востоке Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. Также ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге - с пыльной бурей.





В Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Павлодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге Акмолинской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на севере Карагандинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу на востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юге, северо-западе области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





Днем в Алматинской области сильная жара 35-39 градусов, на севере, западе очень сильная жара 42 градуса. Днем в области Жетысу сильная жара 35-38 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в области Абай сильная жара 35-37 градусов, на севере, юге очень сильная жара 40 градусов. Днем в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35-37 градусов. Днем в Жамбылской области сильная жара 38-40 градусов. Днем в Павлодарской области сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Карагандинской области сильная жара 35 градусов.